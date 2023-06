UK: Masturbation und Analsex als Hausaufgaben für Kinder

Montage / Grafik via Twitter

Der Daily Mail berichtet von schockierenden Lehrplänen im ganzen Land, nach denen zwölfjährigen Schülern von ihren Lehrern Analsex als Hausaufgabe verordnet werden. Den jüngeren Kindern bis neun Jahren trage man dagegen “nur” auf, zuhause zu masturbieren. Das alles werde schon seit längerer Zeit anhand geheimer Unterrichtsmaterialien praktiziert, heißt es weiter in dem Bericht.

MailOnline hat anschauliches Lehrmaterial – darunter ein Sex-Handbuch für Kinder unter zehn Jahren – gefunden, das Kindern in Klassen im Vereinigten Königreich beigebracht wird. Vor den Eltern wurde das teils heftig pornografische Material verborgen. So wurde einer Mutter wurde das Recht verweigert, den Inhalt der Lektionen einzusehen, die ihrer 15-jährigen Tochter im Rahmen des vor drei Jahren verpflichtend gewordenen Beziehungs- und Sexualkundeunterrichts (RSE) erteilt werden.

Seit September 2020 ist die als “Relationships Education” (Beziehungserziehung) getarnte Sexualkunde in den Grundschulen obligatorisch und in weiterführenden Schulen Pflichtfach. Viele Lehrkräfte waren damit überfordert und auf der Suche nach geeigneten Unterrichtsmethoden und Material. In diese Lücke drängten gewisse “Wohltätigkeitsorganisationen”, von denen einige “unkonventionelle Ansichten über biologische Geschlechter vertreten” und auf ihren “Websites Material veröffentlichen, das sich auf Sex mit Minderjährigen bezieht”, so die Zeitung weiter.

“Unsere staatlichen Schulen nicht mehr sicher für unsere Kinder”, sagt dazu der konservative Podcaster David Vance!

Schauen Sie sich alle Bilder bei Daily Mail an, die größtenteils verpixelt worden sind. Im Gegensatz zu Deutschland berichtet die Presse über diese Auswüchse. Werden sich die Eltern das noch lange gefallen lassen, dass Lehrer und Fremde, teils aus fragwürdigsten NGOs, Zugriff auf ihre Kinder haben und sie missbrauchen, denn um nichts anderes handelt es sich bei diesen Methoden.