Analverkehr: Ungesund und doch nicht so natürlich

Kein Tag vergeht, an dem man nicht in der Regenbogenpresse auf irgendwelche Schlagzeilen stößt, die Analverkehr verherrlichen und die gesundheitlichen Risiken herunterspielen. Hier ein Beispiel aus der BILD: Frauen verraten – so fühlt sich Po-Sex für uns an. Verschwiegen wird natürlich hinter der Bezahlschranke, dass nur eine Minderheit der Frauen regelmäßig „Po-Sex“ hat und das in vielen Fällen auch nur dem Partner „zuliebe“. Rein körperlich wird durch Analsex nur indirekt das Gebiet um die Vagina stimuliert, weshalb Frauen gelegentlich bei dieser Praxis zu einem Orgasmus gelangen. Weitaus mehr verbreitet ist Analverkehr unter homosexuellen Männern, mit Schlagzeilen wie diesen, versucht man jedoch ganz gezielt, diese gesundheitlich sehr bedenkliche Praxis zu „normalisieren“, was jedoch nicht gelingt. In stabilen heterosexuellen Partnerschaften spielt Analverkehr kaum eine Rolle. Und das hier könnten die Gründe dafür sein.

Viele Menschen, Männer wie Frauen, haben hygienische „Vorbehalte“ gegen Analverkehr. So fürchten auch homosexuelle Männer nicht selten zu Beginn ihrer sexuellen Entfaltung, dass der Penis mit Kotresten Berührung kommt und dadurch Infektionen entstehen können. Auch die Vorstellung, während des Liebesspiels ein Kondom mit Kotspuren zu entsorgen, kann für Ekel sorgen. Um diese Bedenken auszuräumen, findet man in etlichen Zeitschriften und Webseiten, die sich nicht selten an Jugendliche richten, detaillierte Anleitungen, wie man es „richtig“ macht. Hier ein ziemlich deftiges Beispiel aus Lilli.ch:

Warum kann Analsex gefährlich sein? Analsex ist nicht ohne Risiko. Es gibt Dinge, auf die du achten solltest. Dann kannst du ihn geniessen und vermeidest Verletzungen oder andere Gefahren.

Und weitere Überschriften lassen kaum Fragen offen:

Warum ist Analsex nicht unbedenklich? Es kann bluten. Die Haut im After (Anus) und im Enddarm ist sehr empfindlich und verletzlich

Es kann bluten. Die Haut im After (Anus) und im Enddarm ist sehr empfindlich und verletzlich Es kann zu trocken sein. Der After und die Darmwand gibt im Gegensatz zur Vagina keine Flüssigkeit ab …

Der After und die Darmwand gibt im Gegensatz zur Vagina keine Flüssigkeit ab … A nalsex birgt ein hohes STI-Risiko. Du kannst dich leicht mit vielen sexuell übertragbaren Infektionen (STI)anstecken, wenn es blutet, und weil die Haut Sperma schnell aufsaugt …

Du kannst dich leicht mit vielen sexuell übertragbaren Infektionen (STI)anstecken, wenn es blutet, und weil die Haut Sperma schnell aufsaugt … Es kann zu Infektionen kommen . Der Enddarm ist voll Kolibakterien, die beim Analsex in die Penisöffnung oder in die Vagina oder Harnröhre gelangen…

. Der Enddarm ist voll Kolibakterien, die beim Analsex in die Penisöffnung oder in die Vagina oder Harnröhre gelangen… Pass auf deine Schliessmuskeln auf ! Da die Afterschliessmuskeln von Natur aus angespannt sind, verletzt du dich schnell, wenn du etwas zu Breites in den After schiebst…

! Da die Afterschliessmuskeln von Natur aus angespannt sind, verletzt du dich schnell, wenn du etwas zu Breites in den After schiebst… Heftige Stösse können lebensgefährlich sein. Der Darm macht nach 10 bis 15 Zentimetern eine Krümmung. Wenn ein längeres Objekt hineingestossen wird, kann das lebensgefährlich sein.

In all diesen Anleitungen und Ratgebern für Anfänger wir deutlich, dass Analverkehr eben doch nicht so natürlich ist, sonst hätte die Natur dem Körper an dieser Stelle bestimmt ein paar Drüsen spendiert, die Gleitgel und Dehnungsspielzeug überflüssig machen.

Laut verschiedenen Studien gilt Analverkehr bei Frauen als Risikofaktor für Stuhlinkontinenz. Dort kam man zu dem Schluss: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frauen, die Analsex praktizieren, ein signifikant erhöhtes Risiko für Darmprobleme haben, die durch die Häufigkeit beeinflusst werden.“

Und wie sieht es bei Homosexuellen aus? Warnten nicht kürzlich die Gesundheitsminister mehrerer europäischer Länder im Zusammenhang mit „Affenpocken“ vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr bei Analverkehr?

Das aus der Bravo bekannte Dr. Sommer Team warnt noch drastischer: „Außerdem kann Analsex schon nach dem ersten Mal zu Inkontinenz (Darmschwäche) führen!„

Interessant auch, dass in all diesen Anleitungen auf die Pornoindustrie hingewiesen wird, die man für einen angeblichen Trend zu mehr Analsex verantwortlich macht. Diesen Monat begeht die westliche Welt als „Pride Month“. Sämtliche Unternehmen überbieten sich darin, sich gender- und transfreundlich zu präsentieren und den sexuell enthemmten Straßenkarneval einer kleinen Minderheit zu fördern, als sei es das Normalste von der Welt.

Schauen wir uns mal einige ältere Artikel aus dem Spiegel an.

Wie gefährlich ist Analsex? Schluss mit den Mythen Analverkehr zählt noch immer zu den anrüchigen Themen. Die einen finden die Sexpraktik irgendwie eklig, selbst darüber zu reden, ist ihnen unangenehm. Sie können sich kaum vorstellen, es einmal auszuprobieren – oder mochten es bei einem Versuch so überhaupt nicht. Dieser Beitrag wurde am 21.04.2017 auf bento.de veröffentlicht. SPIEGEL

Welchen Mehrwert hat ein solcher Beitrag für Leser, die solche Praktiken ablehnen, weil sie sie aus einem ganz natürlichen Empfinden heraus als eklig empfinden? Sollen sie damit unter Druck gesetzt werden? Ist das nicht ziemlich sexistisch, vor allem auch Frauen gegenüber, die am allerwenigsten Interesse an Analverkehr haben?

Und hier mal ein Screenshot aus der Suche auf SPIEGEL.de.

Was hat sich das Blatt nicht damals für die Infizierten ins Zeug gelegt, man dürfe sie nicht ausgrenzen, wie es die bayrischen Politiker Seehofer und Gauweiler forderten. So ein Engagement würde man sich auch für die Ungeimpften von heute wünschen, wenn da nicht ein gewisser Bill Gates mit seinen Spenden wäre.

Nein, geht es um Nicht-Hetero-Sex, Lack und Lederperversionen, Peitschen-, Fessel- und sonstige Fetische, dreht die kunterbunte Journaille auf, beschwört den Himmel auf Erden, der nicht selten in der chirurgischen Ambulanz endet – wenn wieder mal ein Analanfänger eine Billardkugel im Hinterausgang versenkt hat und nicht weiß, wie er sie wieder heraus bekommen soll. Ganz gleich, was gewisse „Experten“ behaupten, Analverkehr ist nicht das „natürlichste“ von der Welt, sonst müsste folgende „Gute Frage“ gar nicht erst gestellt werden:

Training für Analverkehr? Haiii! :)) Ich habe schon seit längerem das Verlangen Anal zu masturbieren bzw. Anal befriedigt zu werden. Im Moment kriege ich nur einen Finger (ohne Gleitmittel) hinten rein. Wie kann ich das trainieren und was gibt es alles zu beachten? Habt ihr Tipps? :)) gutefrage.net