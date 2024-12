UFOs: Hoch vom Himmel kommen wir her 

Diese Woche wurden angeblich Zehntausende UFO-Sichtungen über den USA beobachtet. Am Donnerstagabend, dem 12. Dezember 2024, und erneut am frühen Freitagmorgen, dem 13. Dezember 2024, sah man mysteriöse Objekte hoch am Himmelszelt. Tausende Bürger riefen bei der Polizei an und sandten ihre Handyvideos ein. Alle Beobachter können doch nicht ganz verrückt sein, oder?

Strategische Angstmacherei?

Wer hätte je gedacht, dass das Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her “ im Jahre des Herrn 2024 eine völlig neue Bedeutung bekommen würde? Doch an diesen frostigen Tagen schoss eine Flotte grell leuchtender Raumschiffe bei Nacht und Dämmerung herbei, um über den Wahrzeichen der Erde zu kreisen. Wozu?

Die Menschen blickten mit offenen Mündern nach oben, zückten die Handys, um „Beweise“ zu sichern. Während die Erdlinge nur staunten, suchten die Außerirdischen nach einem Ansprechpartner. Und hier begann das irdische Drama. Weit und breit kein Ansprechpartner. Traditionelle Außenminister sind nicht zuständig für Regionen außerhalb des Erdkreises. Vielleicht ganz gut so, dann kann auch nicht versehentlich ein Bock geschossen und Krieg erklärt werden.

Technisch verwunderlich

Die Drohnen flogen in geometrisch anspruchsvollen Formationen, sodass der Eindruck nahelag, es wären große Raumschiffe. Wie in Hollywood. Natürlich gab es dennoch Erklärungsversuche: „Vielleicht handelt es sich um hochgeheime Militärtechnik“, und vor allem die US-Medien überschlugen sich.

Gemeinsamer Feind? UNO sei unser Präsident.

Ein (noch)-Verschwörungstheoretiker brachte es in einer Talkshow auf den Punkt: „Das Ziel ist klar: Die gemeinsame Angst vor einer übermächtigen Bedrohung lässt die Menschheit einen Führer suchen. Störrische Individuen werden plötzlich gehorsam. Wie bei Corona. Alle verhalten sich wie frisch geschlüpfte Küken, die unter eine Glucke kriechen wollen, die sie beschützen soll.“ Die Theorie lautete: Wenn sich die Menschheit bedroht fühlt, versammelt sie sich freiwillig unter einer zentralen Macht. Die Außerirdischen – ob echt oder nicht – dienten als Vorwand, um künftig totale Kontrolle auszuüben.

Also entschieden die Aliens, es in den USA zu versuchen, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und der Leichtgläubigen. Doch dort herrschte das nächste Problem. Präsident Biden war nicht mehr ansprechbar und sein Nachfolger Trump durfte offiziell noch nicht handeln. Also zogen sie wieder ab. Und während die Welt weiter debattiert, bleibt nur eines sicher: Die Aliens wissen bereits mehr über uns, als uns lieb sein kann. Sie wissen, wie man die verängstigten Bürger unter den „Schutzschirm“ einer neuen Weltregierung treibt.

Dass Angst machen funktioniert, das wissen wir seit 2020. Die Folgsamen scharren schon mit den Hufen.