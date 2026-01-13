Über 52.000 abgelehnte Asylbewerber bleiben – Regierung „vergisst“ Zahlen, um Nichtabschiebung zu kaschieren

Die Bundesregierung weiß angeblich nicht, wie viele abgelehnte Asylbewerber Deutschland „freiwillig“ verlassen. Was nach bürokratischer Schlamperei klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als politisches Kalkül. Denn während abgelehnt wird, bleibt fast jeder zweite einfach hier – dauerhaft.

Wie aus einer Bundestagsantwort hervorgeht, wurden im Jahr 2024 exakt 87.975 Asylanträge rechts- oder bestandskräftig abgelehnt. Doch statt konsequenter Rückführung hielten sich Ende November 2025 immer noch 52.225 dieser Personen in Deutschland auf. Mehr als ein Jahr nach Ablehnung. Mehr als die Hälfte.

Besonders pikant: Über 20.000 der eigentlich Ausreisepflichtigen haben inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, weitere 37 sogar eine Niederlassungserlaubnis. Der Rest – knapp 32.000 Menschen – wird in einer nebulösen Kategorie namens „Sonstiges“ geführt. Ausreisepflichtig, geduldet, kein Aufenthaltsrecht – niemand weiß es genau. Und genau das scheint der Punkt zu sein.

Denn die Bundesregierung räumt offen ein, dass „freiwillige Ausreisen“ bundesweit nicht vollständig erfasst werden. Man habe schlicht keine Zahlen. Kein Überblick. Keine Statistik. Keine Verantwortung. Gleichzeitig wird in politischen Debatten regelmäßig mit Abschiebezahlen argumentiert – obwohl diese nur einen Bruchteil der Realität abbilden. Wer freiwillig geht oder einfach bleibt, taucht im politischen Narrativ kaum auf.

Diese „Vergesslichkeit“ ist kein Zufall. Sie schützt die Regierung vor unangenehmen Fragen. Wer keine vollständigen Zahlen erhebt, muss sich nicht erklären. Wer keine zentrale Statistik führt, kann jede Kritik als „verkürzt“ zurückweisen. Und wer das Chaos verwaltet, kann es jederzeit als Beweis für angebliche Sachzwänge verkaufen.

Die Zahlen sprechen trotzdem eine klare Sprache: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer abgelehnter Asylbewerber steigt kontinuierlich – von 1,55 Jahren Ende 2024 auf inzwischen über 2,5 Jahre. Abgelehnt heißt längst nicht mehr Ausreise, sondern Warteschleife mit Bleibeperspektive.

Besonders stark vertreten sind abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan, der Türkei, dem Irak und Syrien. Allein aus Afghanistan lebten Ende November 2025 mehr als 16.400 Personen mit abgelehntem Antrag weiterhin in Deutschland. Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg tragen den Hauptanteil der Last – und der politischen Konsequenzen.

Am Ende bleibt ein System, das nach außen Härte simuliert und nach innen Stillstand organisiert. Abgelehnt wird auf dem Papier, geduldet in der Praxis und vergessen in der Statistik. Nicht aus Unfähigkeit – sondern aus Absicht.

Quelle: Bundestag, Drucksache 21/3479.