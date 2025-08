Tucker Carlson behauptet: Übernatürliche Wesen steuern die US-Regierung

Tucker Carlson, der bekannte US-amerikanische Kommentator und ehemalige Moderator von Fox News, sorgt erneut für Kontroverse. In einer Reihe von Interviews und auf seiner Plattform „The Tucker Carlson Show“ spricht er wiederholt über nicht-menschliche, spirituelle Kräfte, die angeblich die US-Regierung kontrollieren. Seine Thesen stoßen auf breites Interesse, aber auch auf Skepsis. Was genau hat Carlson gesagt, und welche Belege gibt es für seine Behauptungen?

Spirituelle Kräfte und die US-Regierung

In einem Interview im „Sean Ryan Show“ am 6. Juni 2024 erklärte Carlson, dass es „Kräfte gibt, die nicht menschlich sind und in einem spirituellen Reich existieren, das wir nicht sehen können“. Diese Entitäten seien keine Außerirdischen von anderen Planeten, sondern Wesen, die schon immer auf der Erde präsent waren – möglicherweise tief im Boden, unter Wasser oder in der Atmosphäre. Laut Carlson habe die US-Regierung eine langjährige Beziehung zu diesen Kräften, über die jedoch öffentlich geschwiegen werde. Er geht sogar so weit zu behaupten, dass die Regierung diese Wesen verehre und ihnen diene, während sie gleichzeitig versuche, die Öffentlichkeit vom Glauben an das Übernatürliche abzuhalten.

In einem Video, das am 13. Januar 2025 von dem X-Nutzer @TheChiefNerd geteilt wurde (Link), wiederholt Carlson seine Behauptungen. Er spricht von einer „spirituellen Sphäre“, die die Regierung bewusst verschleiere. Ein weiterer Beitrag auf X vom 28. Mai 2024 (@Vision4theBlind, Link) zeigt Carlson, wie er ähnliche Thesen vertritt. Dabei betont er, dass glaubwürdige Quellen ihm von schädlichen Auswirkungen dieser Wesen auf Menschen berichtet hätten.

Reaktionen und fehlende Beweise

Carlsons Aussagen haben in sozialen Medien, insbesondere auf X, hitzige Diskussionen ausgelöst. Während einige Nutzer seine Thesen als mutige Enthüllungen feiern, werfen andere ihm vor, spekulative Verschwörungstheorien zu verbreiten. Konkrete Beweise für die Existenz solcher übernatürlicher Wesen oder eine Zusammenarbeit mit der US-Regierung hat Carlson nicht vorgelegt. Seine Behauptungen stützen sich auf angebliche Insider-Informationen, deren Quellen er nicht öffentlich macht.

Die US-Regierung selbst hat sich zu diesen Vorwürfen nicht geäußert, und es gibt keine offiziellen Dokumente oder Berichte, die Carlsons Thesen untermauern. Kritiker argumentieren, dass seine Aussagen Teil einer Strategie sein könnten, Aufmerksamkeit zu generieren oder ein bestimmtes Publikum anzusprechen.

Ein umstrittener Meinungsmacher

Tucker Carlson ist bekannt für seine polarisierenden Ansichten und seine Bereitschaft, Themen anzusprechen, die im Mainstream oft gemieden werden. Seine jüngsten Aussagen über übernatürliche Wesen passen in dieses Muster. Ob man seine Behauptungen als faszinierende Spekulation oder als haltlose Verschwörungstheorie betrachtet, bleibt den Lesern überlassen. Eines ist sicher: Carlson bleibt eine der einflussreichsten und umstrittensten Stimmen in der US-amerikanischen Medienlandschaft.

Quellen: