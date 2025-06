Trump zum Israel-Angriff: „Wir wussten, was los ist“

US-Präsident Donald Trump gab in einem kurzen Telefoninterview mit dem Wall Street Journal zu Protokoll: „Heads-up? Es war kein Heads-up. Wir wussten, was los ist.“ Eine klare Ansage – und ein Hinweis darauf, dass Washington über die israelischen Pläne zumindest informiert war. Offen bleibt, ob es eine heimliche Abstimmung gab oder ob Israel eigenmächtig handelte, während die Trump-Regierung einen Kurs zwischen Verhandlung und Verbündetentreue fährt.

President Trump told WSJ that he and his team were read in on Israel’s plans to attack Iran.



Asked what kind of heads-up the U.S. got, Trump said in a brief phone interview, “Heads-up? It wasn’t a heads-up. It was, we know what’s going on.” https://t.co/HzSdyiEyrV