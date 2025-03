Trump will Kanada mit Strafzöllen zum Anschluss erpressen

Trump kündigt an, einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium aus Kanada zu erheben, wodurch der Gesamtzoll auf 50 Prozent steigt. Er begründet dies mit Kanadas 25prozentigem Zoll auf Stromexporte in die USA und den hohen kanadischen Zöllen auf US-Milchprodukte (bis zu 390 %).

Er warnt, dass er die Zölle auf Autos aus Kanada drastisch erhöhen wird, falls Kanada seine „unfairen“ Zölle nicht senkt, was die kanadische Autoindustrie ruinieren würde. Zudem erklärt er, dass Kanada zu wenig für seine eigene Sicherheit zahlt und von den USA militärisch subventioniert wird.

Schließlich schlägt er vor, dass Kanada der 51. US-Bundesstaat werden sollte. Dadurch würden alle Zölle wegfallen, Kanadier würden weniger Steuern zahlen, sicherer sein und es gäbe keine Grenze mehr. Er bezeichnet dies als den einzigen logischen Schritt, um die Vereinigten Staaten noch mächtiger zu machen.

Geschrieben hat er das heute auf seiner Plattform „Truth Social“

Hier ist die wortwörtliche Übersetzung:

Basierend auf Ontario, Kanada, das einen 25%igen Zoll auf “Elektrizität” erhebt, die in die Vereinigten Staaten kommt, habe ich meinen Handelsminister angewiesen, einen ZUSÄTZLICHEN 25%igen Zoll, auf insgesamt 50%, auf sämtlichen STAHL und ALUMINIUM, DAS AUS KANADA IN DIE VEREINIGTEN STAATEN KOMMT, zu erheben – eine der am höchsten zollbelastenden Nationen weltweit. Dies tritt MORGEN FRÜH, am 12. März, in Kraft.

Außerdem muss Kanada sofort seinen Anti-Amerikanischen Bauern-Zoll von 250% bis 390% auf verschiedene US-Milchprodukte abschaffen, der seit langem als ungeheuerlich gilt. Ich werde in Kürze den Nationalen Notstand in Bezug auf Elektrizität in dem bedrohten Gebiet ausrufen. Dies wird es den USA ermöglichen, schnell das Notwendige zu tun, um diese missbräuchliche Bedrohung durch Kanada zu entschärfen.

Falls Kanada andere gravierende, seit Langem bestehende Zölle nicht ebenfalls abschafft, werde ich am 2. April die Zölle auf Autos, die in die USA kommen, erheblich erhöhen, was im Wesentlichen die Automobilproduktion in Kanada dauerhaft lahmlegen wird. Diese Autos können problemlos in den USA hergestellt werden!

Außerdem zahlt Kanada sehr wenig für die nationale Sicherheit und verlässt sich auf die Vereinigten Staaten für militärischen Schutz. Wir subventionieren Kanada mit mehr als 200 Milliarden Dollar pro Jahr. WARUM??? Das kann nicht so weitergehen.

Das Einzige, das Sinn ergibt, ist, dass Kanada unser geschätzter 51. Bundesstaat wird. Dadurch würden alle Zölle und alles andere vollständig verschwinden. Die Steuern der Kanadier würden erheblich sinken, sie wären militärisch und anderweitig sicherer als je zuvor, es gäbe kein Nordgrenzen-Problem mehr, und die großartigste und mächtigste Nation der Welt wäre größer, besser und stärker als je zuvor – und Kanada wäre ein großer Teil davon.

Die künstliche Trennungslinie, die vor vielen Jahren gezogen wurde, würde endlich verschwinden, und wir hätten die sicherste und schönste Nation der Welt – und eure brillante Hymne, „O Canada“, würde weiterhin gespielt werden, nun aber als Symbol für einen GROSSEN und MÄCHTIGEN BUNDESSTAAT innerhalb der großartigsten Nation, die die Welt je gesehen hat!