Trump will CFTC Führungsrolle bei der Regulierung von Krypto geben

Der Artikel „Trump admin eyes CFTC to lead digital asset regulation“, der am 26. November 2024 auf Fox Business veröffentlicht wurde, berichtet, dass die neue Trump-Administration plant, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mit der Aufsicht über einen erheblichen Teil des 3 Billionen Dollar schweren Marktes für digitale Vermögenswerte zu betrauen. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie von Präsident Trump und den Republikanern im Kongress, die Regulierungsbefugnisse der Securities and Exchange Commission (SEC) über die Kryptoindustrie einzuschränken. Die CFTC, oft als „kleine Schwester“ der SEC bezeichnet, ist derzeit für die Überwachung des 20 Billionen Dollar schweren US-Derivatemarktes zuständig. Mit Trumps Amtsantritt und dem wachsenden Einfluss der Kryptoindustrie in der republikanischen Politik könnte sich die Rolle der CFTC bald auf die Regulierung von Spotmärkten für digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum, die als Rohstoffe gelten, sowie der Börsen, die ihren Handel ermöglichen, ausweiten.

Mehr als 50 Millionen Menschen besitzen digitale Vermögenswerte, und wichtige Akteure in der neuen Trump-Administration sind der Meinung, dass weniger strenge Regulierungen erforderlich sind, um Innovationen im Kryptogeschäft zu fördern. Die Übertragung der Regulierungsbehörde über den Spotmarkt für Bitcoin und Ethereum, die bis zu 70 % des globalen Kryptomarktes ausmachen, auf die CFTC würde ihr auch die Befugnis geben, die Börsen zu regulieren, an denen diese Vermögenswerte gehandelt werden. Dieser Schritt wäre ein wichtiger Schritt in Richtung der Schaffung von regulatorischer Klarheit für Unternehmen und Einzelpersonen, die am Handel mit den beiden größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung beteiligt sind. Derzeit hat keine Regulierungsbehörde eine klare Zuständigkeit für Spotmarkttransaktionen. Die Unsicherheit über die Klassifizierung digitaler Vermögenswerte und die Zurückhaltung der SEC und der CFTC, spezifische Regeln aufzustellen, hat dazu geführt, dass beide Behörden die Branche bisher durch Durchsetzungsmaßnahmen regulieren.

Die SEC unter Gensler führte eine dreijährige, branchenweite Kampagne durch, um seine Ansicht zu untermauern, dass die meisten Kryptowährungen mit Ausnahme von Bitcoin Wertpapiere sind. Dies machte ihn und die SEC in der US-Kryptoindustrie unbeliebt und führte dazu, dass die CFTC als primäre Regulierungsbehörde bevorzugt wurde. Chris Giancarlo, der ehemalige Vorsitzende der CFTC, wird für die Rolle des „Krypto-Zaren“ in der neuen Regierung in Betracht gezogen – eine neue, bisher undefinierte Position, die bei der Umsetzung der Krypto-Politik helfen und möglicherweise einen von der Industrie geführten Beirat beaufsichtigen würde. Giancarlo, auch bekannt als „Crypto Dad“, war während Trumps erster Amtszeit Vorsitzender der CFTC. Er hat sich seit langem dafür eingesetzt, dass seine ehemalige Behörde eine größere Rolle bei der Regulierung digitaler Münzen spielt.