Trump Unterstützer Charlie Kirk in Utah angeschossen

Der bekannte US-Konservative Charlie Kirk wurde bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University in den Hals geschossen. Panik brach aus, als Schüsse fielen – Studenten flohen, Polizei und Rettungskräfte stürmten den Ort.
Die Behörden hüllen sich in Schweigen, bekannt ist nur, dass der Attentäter festgenommen worden sein soll.
Dieser türkische Islamist feiert den feigen Anschlag auf Kirk und bezeichnet ihn als Zionisten.
Wegen seiner Aussagen zum Islam hat sich Kirk den Hass von Moslems zugezogen. Ist das das Mordmotiv?
Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen „älteren Mann“ handeln. Über den Zustand von Charlie Kirk ist noch nichts bekannt.
