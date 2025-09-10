Trump Unterstützer Charlie Kirk in Utah angeschossen

Der bekannte US-Konservative Charlie Kirk wurde bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University in den Hals geschossen. Panik brach aus, als Schüsse fielen – Studenten flohen, Polizei und Rettungskräfte stürmten den Ort.

Die Behörden hüllen sich in Schweigen, bekannt ist nur, dass der Attentäter festgenommen worden sein soll.

#BREAKING: Disturbing footage has emerged showing Charlie Kirk being shot in the neck during his event at Utah Valley University, with visible blood from the wound. Out of respect for his family and the severity of this situation, I won't be sharing the video.



Dieser türkische Islamist feiert den feigen Anschlag auf Kirk und bezeichnet ihn als Zionisten.

Wegen seiner Aussagen zum Islam hat sich Kirk den Hass von Moslems zugezogen. Ist das das Mordmotiv?

HOLY SH*T 🚨 Charlie Kirk drops the 🎤 by saying Islam is NOT compatible with Western values 💯



Sharia Law should be ABOLISHED immediately



JESUS CHRIST IS KING. PERIOD

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen „älteren Mann“ handeln. Über den Zustand von Charlie Kirk ist noch nichts bekannt.