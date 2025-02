Trump und Putin einig: Den Ukrainekrieg beenden. Wollen Merz, Kiesgewitter und Straxx noch immer ihr 24-Stunden Ultimatum stellen und „den Krieg nach Russland tragen“ ?

Das kommt davon, wenn man unerfahrenen Berliner Infantilpolitikern, die auch Kindererzählungen zum Klima folgen, Geld, Waffen und Munition in die Hand gibt. Sie zündeln rum, schmeißen unsere Vermögenswerte wie Besoffene im Casino auf die Tische und lassen sich von anderen in Kriege und Wirtschaftsruin schicken. Nichts anderes haben die Berliner Altparteien seit der letzten Wahl abgeliefert. Deutschland steckt wegen seines Pistorialen Größenwahns bis oben in der …, der angeblich schlechte Russlandhandel wurde gegen eine weitgehende Abhängigkeit von den USA getauscht und das dicke Ende ist da. Die USA blocken unseren Handel mit neuen Zöllen und der angeblich so großartige militärische Washingtoner Obermeister einigt sich über alle Köpfe hinweg mit den Russen. Effekt: Sämtliche deutschen Hunderte-Milliardenzahlungen und Lieferungen Richtung Ukraine und die Aufnahme von Millionen Einwanderern haben nichts erreicht, sondern Hunderttausende Tote und ein einziges Trümmerfeld gezeitigt. Die Jahrzehnte-Folgelasten sollen von Europa, in erster Linie mal wieder von Deutschland, getragen werden – so der neue US-Außenminister. Wie blanker Zynismus wirkt Trumps Ankündigung, aus der Ukraine noch für 500 Milliarden Dollar Bodenschätze rausholen zu lassen. Am Besten mit deutscher Technik und auf deutsche Kosten.

Die Drohungen und Schmähungen gegenüber Russland könnten den Bearbrocks, Hofreitenden & Cie noch im Halse stecken bleiben

Diese Entwicklung war sonnenklar und ist, beispielsweise in zahlreichen Artikeln des Verfassers, schon vor Beginn des Ukrainekrieges vorausgesagt worden. Das war für halbwegs Kundige nicht schwer, denn noch immer haben die USA die Länder, deren (Bodenschatz-) Werte sie verteidigten, ruiniert und schmählich im Stich gelassen. Deutschland und die Trauerveranstaltung namens Rest-Nato reihen sich jetzt ein. Auskunft erteilt jeder Ältere in Vietnam, Laos, Afghanistan, Irak, Libyen und Dutzenden anderer Länder.

Unsere Politiker können einzig Halma, die Russen dagegen Schach

Man fasst sich an den Kopf, wie lange die Altparteien und ihre hohlen Kriegshetzer aus Ramstein und anderen Gegenden Drohgebärden und Waffen gegen Russland senden konnten. Jetzt stehen sie blankgezogen da, die Amis hauen ab, unsere Wirtschaft und unser Vermögen sind ruiniert und von Sicherheit auf eigenen Beinen kann nicht die Rede sein.