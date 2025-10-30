Trump startet Atom-Test-Offensive: Kalter Krieg reloaded?

Donald Trump hat das Pentagon angewiesen, unverzüglich die Tests von Atomwaffen wieder aufzunehmen, um den USA „einen entscheidenden Vorteil gegenüber Russland und China“ zu verschaffen – wie die New York Post berichtet. Damit läutet der US-Präsident offenbar eine neue Phase nuklearer Machtdemonstration ein – ein Schritt, der selbst innerhalb des amerikanischen Establishments für Schockwellen sorgt.

Trump begründet die Entscheidung mit der angeblichen militärischen Überlegenheit der Rivalen Moskau und Peking. Die Tests sollen „ohne Verzögerung“ beginnen, um die Einsatzfähigkeit der US-Arsenale zu sichern und modernisierte Sprengköpfe zu entwickeln. Beobachter warnen vor einer Rückkehr in die gefährlichsten Zeiten des Kalten Krieges – mit allen Risiken für Umwelt, Frieden und Stabilität.