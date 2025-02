Trump eröffnet Kabinettssitzung mit Gebet – Ein Zeichen für Amerikas Werte 

Donald Trump hat seine erste Kabinettssitzung am 26. Februar 2025 als wiedergewählter Präsident der Vereinigten Staaten mit einem Gebet begonnen. In einer Zeit, in der viele deutsche Politiker den Gottesbezug meiden, setzt er damit ein klares Zeichen. Während deutsche Minister bei ihrer Vereidigung oft auf das „So wahr mir Gott helfe“ verzichten, zeigt Trump, dass politische Führung und christlicher Glaube Hand in Hand gehen können.

Das Gebet, gesprochen von Landwirtschaftsminister Tom Vilsack, war eine eindringliche Bitte um Weisheit und göttliche Führung. „Vater, wir danken Dir für dieses wunderbare Privileg, in Deiner Gegenwart zu sein. Wir danken Dir, dass Du uns erlaubt hast, diesen Tag zu erleben“, lauteten die ersten Worte. Der Bittende ersuchte Gott darum, Trump und seinen Vizepräsidenten die nötige Klarheit zu geben, um das Land mit „rechtschaffener Klarheit“ zu führen.

In den USA löste dieser Moment Begeisterung aus. Nutzer auf der Plattform X äußerten Dankbarkeit dafür, dass die Regierung ihr Handeln mit einem Gebet beginnt. Ein Nutzer schrieb: „Amen! Es wärmt meine Seele, dass Kabinettssitzungen mit Gebet beginnen.“ Andere sahen darin ein Zeichen für eine dringend benötigte spirituelle Erneuerung Amerikas.

Für deutsche Leser mag dieser Vorgang ungewohnt erscheinen. Hierzulande gilt Religion in der Politik oft als Privatsache, die bestenfalls hinter verschlossenen Türen stattfindet. Doch in den USA ist der christliche Glaube ein fester Bestandteil der Identität vieler Bürger. Trump greift diese Tradition bewusst auf und macht sie zum Teil seiner Amtsführung.

Albert Schweitzer sagte einmal: „Gebete ändern die Welt nicht. Aber Gebete ändern die Menschen. Und die Menschen verändern die Welt.“ Genau darum geht es. Wer durch das Gebet in einen höheren Bewusstseinszustand gehoben wird, kann vermutlich auch bessere Entscheidungen treffen.

Quellen:

[Breitbart: Donald Trump’s First Cabinet Meeting Begins With Prayer](https://www.breitbart.com/politics/2025/02/26/donald-trumps-first-cabinet-meeting-begins-prayer-president-touts-mineral-deal/)

[Daily Citizen: First White House Cabinet Meeting Opens in Prayer](https://dailycitizen.focusonthefamily.com/first-white-house-cabinet-meeting-opens-in-prayer/)