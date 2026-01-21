Trump droht und redet wirres Zeug

Donald Trumps aggressive Rede beim WEF in Davos strotzt nur so vor Drohungen und Tatsachenverdrehungen.

Grönland sei ein Teil Nordamerikas und deshalb „unserer Territorium“. Die USA wären dumm gewesen, als sie während des Zweiten Weltkriegs Grönland vor den Deutschen gerettet und dann an Dänemark zurückgegeben hätten.

Und nun diese „Undankbarkeit“.

„Wir wollen ein Stück Eis zum Schutz der Welt… sie werden es uns nicht geben. Sie haben die Wahl. Sagen Sie ja, und wir werden Ihnen dankbar sein. Sagen Sie nein, und wir werden es nicht vergessen.“

All das ist keine Überraschung. Trump hat nach seinem Amtsantritt vor einem Jahr eine Kehrtwende hingelegt und die wichtigsten Versprechen an seine Wähler nacheinander gebrochen. Er verlangte wie ein kleines Kind nach dem Friedensnobelpreis und fantasiert inzwischen von „acht Kriegen und mehr“, die er angeblich beendet haben will. Nichts davon ist real.

Sein Brief an den norwegischen Premier Jonas Gahr Støre ist ein weiteres Zeugnis für die emotionale Reife des angeblich „mächtigsten Mannes“ der Welt, die ungefähr bei der eines drei bis vierjährigen Kindes liegt.



Lieber Jonas, angesichts der Tatsache, dass Ihr Land beschlossen hat, mir keinen Friedensnobelpreis dafür zu verleihen, dass ich 8 Kriege UND MEHR beendet habe, fühle ich mich nicht länger verpflichtet, ausschließlich an den Frieden zu denken – auch wenn er immer vorherrschend bleiben wird –, sondern kann nun darüber nachdenken, was gut und angemessen für die Vereinigten Staaten von Amerika ist. Dänemark kann dieses Land weder vor Russland noch vor China schützen, und warum haben sie überhaupt ein „Recht auf Eigentum“? Es gibt keine schriftlichen Dokumente – lediglich die Tatsache, dass vor Hunderten von Jahren ein Boot dort anlandete, aber auch wir hatten dort Boote, die gelandet sind. Ich habe mehr für die NATO getan als jede andere Person seit ihrer Gründung, und nun sollte die NATO etwas für die Vereinigten Staaten tun. Die Welt ist nicht sicher, solange wir keine vollständige und totale Kontrolle über Grönland haben. Danke! Präsident DJT

Das nimmt kein gutes Ende.