Trump: Der Löwe hat gebrüllt und Deutschland wacht auf

Donald Trump hat es wieder getan. Am 20. Januar 2025 stand er dort, wo er hingehört: als Präsident der Vereinigten Staaten. Doch diesmal war es kein Triumphzug allein für ihn. Es war die Rückkehr des gesunden Menschenverstands, die Wiederherstellung der Ordnung. Mehr mal betonte er dies knallhart. Trump ließ keinen Zweifel daran, was seine zweite Amtszeit bedeuten wird, nicht nur ein Kurswechsel, sondern eine Abrechnung.

Biden und Harris: Vor aller Welt vorgeführt

Die Szene war beispiellos. Joe Biden und Kamala Harris saßen in der ersten Reihe, gezwungen, sich die Aufzählung ihrer Fehler anzuhören. Trump hielt ihnen die Bilanz ihrer Amtszeit vor – Punkt für Punkt, gnadenlos. Inflation, Kriminalität, Chaos an der Grenze, Corona-Unrecht, außenpolitische Niederlagen. Sie saßen da wie begossene Pudel, während Trump das Urteil sprach.

„Vier Jahre des Niedergangs sind vorbei. Amerika kehrt zurück.“

Jubel brandete auf. Die Menge spürte: Der Spuk ist vorbei. 100 präsidiale Anordnungen wird er unterschreiben. Trump verliert keine Zeit.

Während in Deutschland noch über „Machbarkeit“ diskutiert wird, handelt Trump. Noch am selben Tag unterzeichnete er über 100 präsidiale Verfügungen, jede einzelne ein Zeichen der Entschlossenheit.

Grenzschutz: Notstand erklärt. Illegale Migration gestoppt. Abschiebungen laufen.

Wirtschaft: „America First“ zurück. Strafzölle gegen China

Energie: Pariser Abkommen gekündigt. Öl- und Gasförderung hochgefahren.

Gesellschaft: Es gibt nur zwei Geschlechter. Diversity und Gender gestrichen.

Außenpolitik: Kontrolle über den Panamakanal zurückholen.

Die Botschaft ist klar: Trump regiert. Und niemand wird ihn aufhalten.

Rehabilitation der Soldaten

Alle Soldaten, die wegen der COVID-19-Impfpflicht aus dem Militär entlassen wurden, werden wieder in Dienst gestellt – mit voller Nachzahlung des Gehalts.„Diese Woche werde ich alle Soldaten wieder einsetzen, die zu Unrecht aus unserem Militär ausgeschlossen wurden, weil sie sich der COVID-Impfpflicht widersetzt haben, und zwar mit voller Nachzahlung.“ Während in Deutschland Soldaten unehrenhaft und ins Gefängnis geworfen wurden, setzt Trump ein Zeichen. Amerika steht zu seinen Soldaten. Und ein Präsident steht zu seinem Wort.

Deutschland muss aufwachen

Es gibt kein Zurück mehr. Die USA haben sich entschieden. Die alte Weltordnung ist vorbei. Wer in Deutschland glaubt, er könne einfach so weitermachen, wird sich bald wundern. Eine CDU-Grüne-Regierung wäre eine Provokation für Washington. Und Merz müsste es wissen: Wer die tieferen Taschen hat, bestimmt die Richtung. Selbst Blackrock hat sich von der grünen Agenda verabschiedet. Ein Habeck in der nächsten Regierung käme einem Affront gleich, mit heftigsten Folgen.

Trump hat das Ruder übernommen. Und die Welt wird sich danach ausrichten müssen.