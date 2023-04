Trump bekommt keine Handschellen angelegt

Am Dienstag ist es soweit. Wenn Donald Trump das Gerichtsgebäude in Lower Manhattan betritt, wird er von einem Team von Secret-Service-Agenten begleitet. Die Sicherheitsmaßnahmen werden vom FBI, der New Yorker Polizei und dem US-Geheimdienst koordiniert, wie die BBC berichtet. Obwohl Trumps Anwälte erklärt haben, dass ihm keine Handschellen angelegt werden und er möglicherweise einen privaten Zugang zum Gericht nehmen darf, wird er wie jeder andere Angeklagte behandelt. In einer Zelle wartet er dann auf seine Vorführung vor einem Richter, nachdem Fingerabdrücke genommen und ein Fahndungsfoto erstellt wurden. Nach der Verhandlung wird er voraussichtlich gegen Kaution freigelassen und nach Florida zurückfliegen. Derzeit ist unklar, wann überhaupt eine Verhandlung stattfinden könnte.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika verbietet niemandem, der angeklagt oder verurteilt wurde, für das höchste Amt im Land zu kandidieren. Selbst wenn Trump wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt würde, was Rechtsexperten nicht erwarten, könnte er immer noch für das Präsidentenamt kandidieren. Die einzigen Voraussetzungen dafür sind, dass die Person in den USA geboren wurde, älter als 35 Jahre ist und in den letzten 14 Jahren in den USA gelebt hat. Anders sieht es bei Häftlingen aus. Obwohl eine Verurteilung keine Auswirkungen auf die Möglichkeit hat, auf dem Stimmzettel zu erscheinen oder die Wahl zu gewinnen, darf eine Person, die wegen einer Straftat verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt, nicht wählen.

