Trump beendet Klimaabkommen und Dekarbonisierung: Die CO2-Story und das Elektromobil für alle sind am Ende

Es kam, was kommen musste: Die CO2-Story, in der nach Ansicht bekannter Physiker Ursache und Wirkung verwechselt werden, ist mit Trumps Ausstieg aus dem Klimaabkommen und seiner „Drill-Baby-Drill!“ – Ansage, Erdöl und -gas im Akkord aus dem Boden zu holen, am Ende. Und Deutschlands Industrie und Wirtschaft sind es ebenfalls.

Eines der dümmsten Projekte in der laufenden Klimastory ist die komplette Umstellung aller Motorfahrzeuge auf Batteriebetrieb, unter Verbot von Verbrennermotoren. Für die USA putzt Donald Trump das Projekt an Tag Eins seiner Amtszeit wie folgt weg:

„Es ist die Politik der Vereinigten Staaten, … das ‚Elektrofahrzeug-Mandat‘ abzuschaffen und eine echte Wahlmöglichkeit für den Verbraucher zu fördern …

durch die Beseitigung regulatorischer Hindernisse für den Zugang zu Kraftfahrzeugen;

regulatorischer Hindernisse für den Zugang zu Kraftfahrzeugen; durch die Sicherstellung gleicher … Bedingungen für die Wahl … von Fahrzeugen;

für die Wahl … von Fahrzeugen; durch die Beendigung von staatlichen Emissionsausnahmen, die den Verkauf von Benzin- Fahrzeugen einschränken, wo dies angemessen ist;

von staatlichen Emissionsausnahmen, die den Verkauf von Benzin- Fahrzeugen einschränken, wo dies angemessen ist; durch die Abschaffung unfairer Subventionen und … Marktverzerrungen, die E-Fahrzeuge gegenüber anderen Technologien bevorzugen und den Kauf von E-Fahrzeugen … erzwingen, indem sie andere Fahrzeugtypen unerschwinglich machen“ (hier).

Damit ist die deutsche Autoindustrie aufgeschmissen; denn folgt sie weiter der von den Klima-Kindern Greta und -Luisa begründeten und ihren geistigen Müttern Merkel und Leyen promovierten Infantilpolitik und hält an Elektroautos fest, so wird sie auf dem Verbrenner-getriebenen US- Markt kaum noch etwas verkaufen können. Andere Märkte werden dem Trump-Vorbild folgen und die deutsche Rolle als ehemals führenden Autohersteller beenden.