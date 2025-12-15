Triumph in Chile: José Antonio Kast gewinnt Präsidentschaftswahl mit klarem Mandat

Santiago de Chile – In einer historischen Stichwahl hat der ultrakonservative Kandidat José Antonio Kast die Präsidentschaft in Chile errungen. Mit rund 58 Prozent der Stimmen besiegte er die linke Kandidatin Jeannette Jara, die nur etwa 42 Prozent erreichte. Kast gewann in allen Regionen des Landes und erzielte die höchste Stimmenzahl eines Präsidenten in der chilenischen Geschichte – über sieben Millionen Wähler stimmten für ihn.

Der 59-jährige Vorsitzende der Partido Republicano trat zum dritten Mal an und setzte sich diesmal klar durch. Der Wahlkampf stand im Zeichen von Sicherheit, Kriminalität und Migration. Kast versprach eine harte Hand: Massendeportationen irregulärer Migranten, den Bau von Grenzmauern und Gräben an der Nordgrenze sowie den Einsatz des Militärs gegen organisierte Kriminalität. Viele Wähler sahen in ihm den Garanten für Ordnung und Stabilität – Themen, die unter der scheidenden Linksregierung von Gabriel Boric vernachlässigt wurden.

„Gracias Chile. A trabajar!“ – Mit diesen Worten bedankte sich Kast bei seinen Wählern. In seiner Siegesrede betonte er: „Chile wird wieder frei von Kriminalität, Angst und Furcht sein.“ Er kündigte an, Kriminelle konsequent zu verfolgen und einzusperren. Der scheidende Präsident Boric gratulierte per Telefon und lud Kast zu einem Übergabegespräch ein.

International wurde der Sieg begeistert aufgenommen: Argentiniens Präsident Javier Milei jubelte „Die Freiheit advances!“, US-Außenminister Marco Rubio gratulierte und sprach von enger Zusammenarbeit. Kast reiht sich ein in die Welle rechter Erfolge in Lateinamerika – neben Milei in Argentinien, Bukele in El Salvador und Noboa in Ecuador.

Während Linke von einem „dunklen Tag“ sprechen und erste Proteste in Santiago aufflammen, feiern Millionen Chilenen den Wandel. Kast wird am 11. März 2026 vereidigt. Chile erlebt den schärfsten Rechtsruck seit dem Ende der Pinochet-Ära – ein klares Votum für Sicherheit, Tradition und nationale Souveränität.

Die Wähler haben gesprochen. Nach Jahren linker Experimente kehrt Chile zu Stabilität und Ordnung zurück. Ein Sieg für die Freiheit und gegen den Sozialismus.