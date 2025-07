Trans-Wahnsinn auf dem Rasen: Bärtige Kicker in Frauenliga – FPÖ fordert sofortigen Stopp!

In der Wiener Frauen-Landesliga schlagen derzeit nicht nur die Bälle ein, sondern auch die Wellen hoch – und zwar wegen bärtiger „Spielerinnen“, wie der Kurier berichtet.

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp kritisiert die skurrile Entwicklung, dass nun offensichtlich Männer im Frauenfußball mitmischen dürfen – und das mit Duldung der Stadtregierung.

Nepp spricht von einem „Wahnsinn, den kein normal denkender Mensch nachvollziehen kann“. SPÖ-Sportstadtrat Peter Hacker hingegen zeigt sich unbeeindruckt und will sich „nicht einmischen“. Für Nepp ein „Skandal der Sonderklasse“. Er fordert eine sofortige Weisung: Nur noch biologische Frauen sollen in Frauenmannschaften spielen dürfen! Alles andere sei Betrug am Sport und eine Gefahr für die Spielerinnen.

Die FPÖ will nun im Gemeinderat aktiv werden und im September entsprechende Anträge stellen. Nepp verweist auf klare internationale Vorbilder: In England sind Transfrauen im Frauenfußball bereits ausgeschlossen. Der ÖFB müsse jetzt nachziehen – zum Schutz des Sports und der Fairness.