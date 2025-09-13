Trans-Partner als Verräter: So wurde Charlie Kirks Mörder enttarnt!

Neue Details zum Attentat auf den bekannten Trump-Unterstützer Charlie Kirk in Utah lassen aufhorchen: Der Schütze, der 22-jährige Tyler Robinson, wohnte mit einem Transgender-Partner zusammen. Das berichtet die New York Post unter Berufung auf Brooke Singman von Fox News:

Quellen zufolge lebte der Charlie Kirk-Attentäter Tyler Robinson mit seiner Transgender-Partnerin zusammen. Die Person, bei der es sich um einen Mann handelt, der sich zur Frau umwandeln lässt, kooperiert uneingeschränkt mit dem FBI. Quellen zufolge verfügte das FBI über Textnachrichten und andere Nachrichten zwischen Robinson und der Person, die den FBI-Behörden dabei halfen, die Annahme zu untermauern, dass Robinson tatsächlich der Schütze war.

EXCLUSIVE: Charlie Kirk assassin Tyler Robinson lived with his transgender partner, sources tell me.



The individual, who is a male transitioning to a female, is fully cooperating with the FBI.



Sources tell me the FBI had texts and other communications between Robinson and the… — Brooke Singman (@BrookeSingman) September 13, 2025

Damit bekommt die Bluttat eine brisante Note. Robinson hatte laut Ermittlern keine feste Arbeit, lebte von Gelegenheitsjobs und bewegte sich offenbar in einem Umfeld, das ideologisch nicht gerade konservativen Positionen nahe stand. Nun rückt die Frage in den Vordergrund, welche politischen und persönlichen Motive wirklich hinter der Tat stecken. Handelte Robinson am Ende doch nicht als Einzeltäter oder wurde er gezielt radikalisiert?