Trans-Hype im Fadenkreuz: Feministin enthüllt Zensurmaßnahmen der Grünen

Demo für Alle berichtet über ein Interview der konservativen Aktivistin Hedwig von Beverfoerde mit der feministischen Psychotherapeutin Stefanie Bode, die sich kritisch mit dem sogenannten „Trans-Hype“ auseinandersetzt. Bode, die einen Ratgeber für Eltern von Trans-Kindern veröffentlichte, sieht sich mit einem Verbreitungsverbot konfrontiert, das von Sven Lehmann, dem ehemaligen „Queerbeauftragten“ der Grünen, vorangetrieben wurde. Dieses Verbot wird als Angriff auf freie Meinungsäußerung und elterliche Unterstützung gewertet, während die Debatte um den Transgender-Trend immer mehr an Schärfe gewinnt.

Stefanie Bode, bekannt als feministische Aktivistin, hat mit ihrem „Wegweiser aus dem Transgenderkult“ einen Leitfaden geschaffen, der Eltern helfen soll, ihre Kinder vor den Gefahren einer vermeintlich unkritischen Transgender-Ideologie zu schützen. Doch nur fünf Monate nach der Veröffentlichung wurde die Broschüre als „jugendgefährdend“ eingestuft und verboten – ein Schritt, der laut Bode und von Beverfoerde zeigt, wie weit die Zensurmechanismen der politischen Linken reichen. Dass ausgerechnet ein grüner Politiker wie Sven Lehmann hinter diesem Verbot steckt, wird als Beleg für die Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen dargestellt. Bode hat dagegen Klage eingereicht, um die Verbreitung ihres Werkes zu ermöglichen.

Das Interview mit von Beverfoerde, Teil der Videoreihe „Fokus Familie“, beleuchtet nicht nur die Hintergründe des Verbots, sondern auch die Gefahren, die beide Frauen im „Trans-Hype“ für Kinder und Jugendliche sehen. Es ist ein Weckruf gegen die angebliche Indoktrination durch Medien und Politik, die laut ihnen junge Menschen in irreversible Entscheidungen drängt. In Zeiten, in denen abweichende Meinungen schnell mit „Kontaktschuld“ sanktioniert werden, fordert das Gespräch dazu auf, den Dialog trotz Differenzen zu suchen – ein mutiger Schritt gegen den Mainstream.