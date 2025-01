Am 28. Jänner fand in Wien ein sogenannter „antifaschistischer Bodenbummel“ statt, an dem sich rund 400 Personen beteiligten. Dieser Demozug führte an den Häusern von Burschenschaften vorbei, unter anderem auch am Haus der Wiener Akademischen Burschenschaft Gothia.

Zunächst schien es sich um einen friedlichen Protest zu handeln, doch dann skandierten die Demonstrierenden „Wir kriegen euch alle“…