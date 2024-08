“You’re not English anymore!” – für diesen Aufruf soll ein Engländer zu einer Haftstrafe per Schnellgericht verurteilt worden sein. Ist England auf dem Weg in die totalitäre Diktatur? Ungereimtheiten beim Terrorangriff in Solingen, die Festnahme von Telegram-Chef Durov und welche Chancen bieten die Wahlen in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Österreich?

Das alles und noch viel mehr in dieser Folge, die wie immer, an einem Mittwoch aufgenommen wurde ….