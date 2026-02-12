Totale Blamage für Pistorius: Bundeswehr findet keine Freiwilligen für Litauen-Brigade

Die Bundesregierung wollte Stärke demonstrieren – jetzt steht sie mit leeren Händen da. Für die groß angekündigte Litauen-Brigade fehlen offenbar massenhaft Freiwillige, wie der SPIEGEL berichtet. Das NATO-Vorzeigeprojekt entpuppt sich damit als handfeste Blamage.

Verteidigungsminister Boris Pistorius wollte den Russen zeigen, wo der Hammer hängt und setzte auf Abschreckung und Führungsstärke an der NATO-Ostflanke. Tausende Soldaten sollten dauerhaft im Baltikum stationiert werden. Doch offenbar hat man vergessen, die Soldaten selbst zu fragen, ob sie überhaupt wollen. Die Resonanz? Ernüchternd, wenn man es vornehm ausdrücken möchte.

Der Einsatz ist kein Kurztrip, sondern eine jahrelange Verpflichtung im Ausland. Familien müssten umziehen oder getrennt leben, Karrierepläne geraten ins Wanken. Und dafür sollen Soldaten freiwillig antreten – offenbar mit überschaubarer Begeisterung. Das Ergebnis ist ein sicherheitspolitisches Eigentor.

Während Berlin auf internationaler Bühne Pathos verbreitet, zeigt sich im Inneren die bittere Realität: Eine Armee, die schon im Grundbetrieb unter Personalmangel leidet, soll plötzlich eine komplette Brigade dauerhaft ins Ausland verlegen. Das klingt nach Kraftmeierei – und endet nun im organisatorischen Offenbarungseid.

Die Litauen-Brigade war als Symbol der „Zeitenwende“ gedacht. Jetzt wird sie zum Symbol politischer Selbstüberschätzung. Große Reden helfen wenig, wenn am Ende schlicht niemand mitmachen will.