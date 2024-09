Tilman Knechtel: Russland und China – Feinde oder Verbündete des Westens?

Sind Russland und China Feinde oder Verbündete des Westens? Zu dieser Frage liefert Tilman Knechtel überraschende Argumente. Denn bei Corona hat sich Russland eher am Westen orientiert, war nicht so streng wie China, aber stach auch in keiner Form irgendwie positiv heraus.

Auch was Putin und Xi Jinping mit Klaus Schwab und der Förderung der Agenda 2030 zu tun haben, legt Knechtel klar. Doch er holt noch tiefer aus. Könnte es sein, dass wir es eigentlich mit zwei Seiten derselben Medaille zu tun haben? Denn aus seiner Sicht ist „nichts globalistischer als der Kommunismus“. Und wo kann man die Enteignung der Völker in ausgewachsener Form schöner sehen, als im digitalen Gefängnis des Kommunismus in China.

Dieses hochaktuelle Referat ist keine leichte Kost, mit der man sich aber unbedingt konfrontieren sollte, um das gegenwärtige Weltgeschehen einordnen zu können.