Technische Aufforderung zum Bewegungstanz

Gedankensplitter zu einer Splitter-Synthese aus liberalen bis libertären Splitterparteien, kopfzerbrechend angeregt vom Nero Redivivus

Avant-propos zur „nachhaltigen“ Information über das Prinzip Partei: „Über das Wesen der Parteien: 1. Eine politische Partei ist eine Maschine zur Fabrikation kollektiver Leidenschaft. – 2. Eine politische Partei ist eine Organisation, die so konstruiert ist, dass sie kollektiven Druck auf das Denken jedes Menschen ausübt, der ihr angehört. 3. Der erste und genau genommen einzige Zweck jeder politischen Partei ist ihr eigenes Wachstum – und dies ohne Grenzen. – Aufgrund dieser drei Merkmale ist jede politische Partei in Keim und Streben totalitär. Wenn sie es nicht in Wirklichkeit ist, dann nur, weil die anderen Parteien um sie herum es nicht weniger sind als sie.“

(Simone Weil, französische Philosophin und Sozialrevolutionärin, 3. Februar 1909 in Paris – 24. August 1943 in Ashford/England)

Gebrauchsanweisung im politischen Alltag als Motto und Leitmotiv zum Prinzip Partei: „Parteien sind GIFT.“

(Kommentar vom „Rumpelstilzchen“ auf Opposition 24 im weltweiten Netz der weltweiten Fangnetze des weltweiten Internetzes)

Trotz und gerade wegen dieses oben aufgeführten Ausspruches fielen mir zum Prinzip Partei Anfang Januar betreffs der „guten Vorsätzen für das Neue Jahr“ lediglich seltsam ironisch verstreute Gedankensplitter ein: „Endlich eine eigene Partei gründen! Und damit nicht bis nach den nächsten Wahlen warten! Aber – warum müssen ‚wir‘ denn unbedingt zu den ‚Guten‘ gehören? Wir könnten doch – einmal ganz zum Spaß – auch als ‚Gute‘ – etwas ‚Böses‘ tun! Also – warum denn keine neue Partei gründen? … eine ‚Partei am Rande des Abgrundes‘ (PaRdA) …“

Zu allem Überfluss wollte ich da schon zu Jahresbeginn „in vollem realsatirischen Bewusstsein liebreizend gut und gerne“ dem bereits bestehenden Kleinstparteienallerlei einen weiteren sich „selbst prophezeienden Rohrkrepierer“ hinzufügen: Ein Küchentisch-Bonze, wer Hinterzimmer-Partei dabei denkt!

Während in Übersee bereits das „Goldene Zeitalter“ („The Golden Age is beginning right now.“ – Donald Trump in seiner Rede zur Amtseinführung im Weißen Haus am 20. Januar 2025) und damit dort die Zukunft begonnen hat, werden wir in Deutschland und in Europa von Ewiggestrigen zwangsweise im „Great Reset“ einer die letzte Hoffnung raubenden deprimierenden Gegenwart gehalten !

Daher hier nun auch die Motivation des Autors dieser Zeilen, jetzt doch endlich im (Onkel) Ernst zu ernsthaft gemeinten er(n)sten Gedankensplittern betreffs einer „liberal-libertären Synthese in der deutschen (Klein-)Parteienlandschaft“ zu gelangen: Nein – tatsächlich sollten diese Zeilen doch als Zeichen des guten Willens meinerseits zu verstehen sein, wenn ich mich hiermit an die im kleinen Kreis versammelten freiheitlich orientierten Parteien, Initiativen und Bewegungen im „besten Deutschland, in dem wir alle (über)leben“, wenden möchte!

Da es nun nach der vergangenen, für Freunde der Freiheit reichlich „verpatzten“ Bundestagswahl nachweislich keine „Freie Demokratische Partei“ mehr gibt, welche diesen mittlerweile restlos verlorenen Ehrennamen mit den ehemals magischen Abkürzungsbuchstaben „FDP“ auch nur ansatzweise essentiell verdient hätte, und das BÜNDNIS DEUTSCHLAND mit seinem Wahlergebnis von mäßigen 0,2 Prozent der Wählerstimmen rein quantitativ (vom „demokratischen Souverän“ her ermächtigt!) ebenso nachweislich lediglich einen zarten Hauch an Ersatz für eine „neue liberale Partei“ bietet, dürfte es zumindest eine Überlegung wert sein, rein aus existentiellen Gründen von Menschenverstand und Vernunft zu einer gemeinsamen Tat, zu einem gemeinsamen Bündnis, zu der gemeinsamen Kettensäge einer „libertären Bewegungspartei“ zu schreiten!

Eine freiheitliche Gesamt-Bewegung aus dem Versuch einer Synthese liberaler bis libertärer Kleinstparteien ? Klein- und Splitterparteien in Gedankensplittern einer Synthese aus den Splittern : Kann dennoch zusammenwachsen, was – vielleicht (?) – zusammengehört?

Tatsächlich sollte es jetzt doch endlich an der Zeit sein, dass – nolens volens (?) – ein lockeres Gesamtbündnis, eine liberal bis libertär orientierte „Fünferpartei“, ein „Pentapartito“ verschiedenster Provenienz wie im Italien der 1980er Jahre, aber insgesamt auf einem „freiheitlich-alternativen“, quasi „minarchistischen“, Konsens, eine „liberal-libertäre Synthese aus Bewegung und Partei“, eine „libertäre Bewegungspartei“, allmählich organisch zusammenwächst!

Nachfolgend sind hier fünf dafür in Frage kommende explizit liberal bis libertär orientierte politische Formationen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet:

https://diebasis-partei.de/ „Bündnis Deutschland“ (mit dem von Dr. Markus Krall verfassten libertären Wirtschaftsprogramm): https://buendnis-deutschland.de/ „Die Libertären“: https://die-libertaeren.de/ „Partei der Vernunft“: https://www.parteidervernunft.de/ „WerteUnion – wir wählen die Freiheit“: https://werteunion.de/ „Basisdemokratische Partei Deutschland – dieBasis“:

Letztendlich dürfte für den Versuch der „liberal-libertären Synthese einer freiheitlichen Bewegungspartei“ gelten: Die Initiative einer „libertären Bewegungspartei für Deutschland in Europa“ erstellt einen maßgeschneiderten Fahrplan zur Freiheit als adäquat angewandtes geistig-moralisches Rezept gegen Unterdrückung, Unterwerfung und Fremdbestimmung: Von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung – nehmen wir doch endlich unsere ureigensten Interessen wieder in unsere eigenen Hände!

Einerseits: „Der Wähler hat immer recht.“ –

Andererseits: „Aber wenn das Volk selbst sich derart verführen lässt, dass es sich selbst verrät, darf es sich nicht wundern, wenn es durch die Volksvertreter genauso bitterlich verratenwird!“ –

Einer- und andererseits vorletzte Worte zu politischem Alltag und „nachhaltigen“ Wahlergebnissen:

„Ihr Dumpfbacken: Seid Ihr jetzt glücklich mit Eurer CDU-Wahl? Ich wünsche Euch ein sauteures 2025, Preiserhöhungen und Kürzungen, Rente runter, Kosten rauf – in allen Sparten des täglichen Lebens! Elend und Armut soll über Euch Dünnbrettbohrer kommen! Ich bete jeden Tag dafür. Und die Altweiber sollen zum Flaschensammeln verbannt werden – unter Aufsicht von kriminellen Merkelgästen! Dumm, dümmer, saudumm deutsch!“

(Kommentar von „Dr. Weiss“ auf Opposition 24 im weltweiten Netz der weltweiten Fangnetze des weltweiten Internetzes)

Freiheit – Machtbegrenzung – Achtsamkeit – Schwarmintelligenz der direkten Basis-Demokratie: Die ganze Welt braucht eine LIBERTÄRE REVOLUTION DER MITMENSCHLICHKEIT!

Darum braucht eine zwischenmenschlich gereifte Gesellschaft der Vernunftbegabten: FREIHEIT STATT UNTERDRÜCKUNG, UNTERWERFUNG UND FREMDBESTIMMUNG.

Darum braucht eine zwischenmenschlich gereifte Gesellschaft der Vernunftbegabten den KULTURKAMPF MIT DER KETTENSÄGE hin zu einer GRUNDSÄTZLICHEN WENDE IN POLITIK UND WIRTSCHAFT, hin zu einer FREIEN GESELLSCHAFT.

Darum braucht eine zwischenmenschlich gereifte Gesellschaft der Vernunftbegabten auf dem dornigen Pfad hin zu einer freien Gesellschaft die Genese und Synthese einer LIBERTÄREN BEWEGUNGSPARTEI.

Ein Fazit aus dem weltweiten Netz der weltweiten Fangnetze des weltweiten Internetzes als „nachhaltige“ Gebrauchsanweisung im politischen Alltag: „Wenn man das Wort ‚REGIERUNG‘ neu sortiert, erhält man ‚GENUG IRRE‘!“

Nero Redivivus an den Ide(e)n des März MMXXV