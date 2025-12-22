Taylor Greene wittert Vertuschung! Jetzt attackiert sie die geschwärzten Epstein-Akten

|

Redaktion

|

,

Der Bruch mit Donald Trump liegt bereits ein paar Wochen zurück. Doch nun legt Marjorie Taylor Greene nach. Auslöser sind die massiv geschwärzten Epstein-Akten, die sie als erneuten Beweis für ein korruptes System und gezielte Vertuschung wertet.

Laut CNN wirft Greene der US-Regierung vor, zentrale Informationen bewusst zurückzuhalten. Namen seien geschwärzt, Bilder gelöscht, ganze Dokumente unlesbar gemacht worden. „Die Leute sind wütend und wenden sich ab“, schrieb sie öffentlich. Genau das, so Greene, widerspreche allem, wofür Transparenz und Maga einst gestanden hätten.

Die Abgeordnete sieht in der Bearbeitung der Akten keinen Zufall, sondern Absicht. Mächtige Kreise würden geschützt, während Opfer weiter im Dunkeln gelassen würden. Für Greene ist der Epstein-Komplex damit endgültig zum Symbol eines Systems geworden, das sich selbst schützt – egal, wer dabei untergeht.

Während Trump jede Verantwortung von sich weist und Kritik als „Schwindel“ abtut, wächst der Druck auch aus den eigenen Reihen. Der Epstein-Skandal entwickelt sich zunehmend zur politischen Sprengladung – nicht nur für die Regierung, sondern für das gesamte republikanische Lager.

Avatar-Foto

Redaktion

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

Werbeanzeigen

Meistgelesen

Was erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitetWas erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitet
Freiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer PendlerFreiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer Pendler
Ukrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kannUkrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kann

Beiträge per Email abonnieren

Folgen auf

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weihnachtsaktion!

Helfen Sie uns, weiter unabhängig zu berichten. Jeder Beitrag zählt!

Jetzt unterstützen