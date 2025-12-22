Taylor Greene wittert Vertuschung! Jetzt attackiert sie die geschwärzten Epstein-Akten

Der Bruch mit Donald Trump liegt bereits ein paar Wochen zurück. Doch nun legt Marjorie Taylor Greene nach. Auslöser sind die massiv geschwärzten Epstein-Akten, die sie als erneuten Beweis für ein korruptes System und gezielte Vertuschung wertet.

Laut CNN wirft Greene der US-Regierung vor, zentrale Informationen bewusst zurückzuhalten. Namen seien geschwärzt, Bilder gelöscht, ganze Dokumente unlesbar gemacht worden. „Die Leute sind wütend und wenden sich ab“, schrieb sie öffentlich. Genau das, so Greene, widerspreche allem, wofür Transparenz und Maga einst gestanden hätten.

Die Abgeordnete sieht in der Bearbeitung der Akten keinen Zufall, sondern Absicht. Mächtige Kreise würden geschützt, während Opfer weiter im Dunkeln gelassen würden. Für Greene ist der Epstein-Komplex damit endgültig zum Symbol eines Systems geworden, das sich selbst schützt – egal, wer dabei untergeht.

Während Trump jede Verantwortung von sich weist und Kritik als „Schwindel“ abtut, wächst der Druck auch aus den eigenen Reihen. Der Epstein-Skandal entwickelt sich zunehmend zur politischen Sprengladung – nicht nur für die Regierung, sondern für das gesamte republikanische Lager.