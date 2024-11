Taurus-Rakete ist direkte Kriegsbeteiligung Deutschlands

in

Der ehemalige General der Luftwaffe Harald Kujat erklärt die Situation aus Sicht des Militärs. Nachfolgender Text ist die Transkription des gesprochenen Wortes aus diesem kurzen Video:

„Wir müssen wir müssen einfach noch mal ganz klar festhalten: die Ukraine können Taurus nicht einsetzen,sondern dass wir müssen die Planung die Vorbereitung und die gesamte Durchführung des Einsatzes in die Hand nehmen, d.h. wir machen den Schritt von der indirekten Kriegsbeteiligung zur direkten Kriegsbeteiligung. Wer das nicht versteht, der hat es, der hat es nicht verdient irgendein politisches Amt auszuüben und wer dann trotzdem sagt wir machen das warum was auch immer die Konsequenzen sind auch wenn wir nicht zu erreichen damit für die Ukraine der gehört eigentlich völlig aus der Politik zurückgezogen, das muss man wirklich einmal so deutlich sagen, dies ist nicht nur eine Frage der Inkompetenz oder die Ideologie oder die Ignoranz es ist im Grunde auch eine sträfliche Verantwortungslosigkeit gegenüber der Sicherheit der eigenen Bevölkerung des eigenen Landes.“