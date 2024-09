Taliban lassen abgeschobene Handgeld-Afghanen wieder frei

in

Wie die Krone berichtet, schob Deutschland Ende August 28 afghanische Straftäter ab, die teilweise schwere Verbrechen begangen hatten. Einige von ihnen wurden in Afghanistan kurzzeitig inhaftiert, jedoch von den Taliban freigelassen, da die in Deutschland begangenen Straftaten als „nicht relevant“ eingestuft wurden. Jeder Abgeschobene erhielt zudem 1000 Euro. Diese Zahlungen führten in Deutschland zu politischen Debatten, heißt es weiter.

Die Kritik ist sehr milde formuliert. In einer richtigen Demokratie wäre die verantwortliche Innenministerin nicht nur unverzüglich zurückgetreten, sondern gar nicht erst zu ihrem Amt gekommen.