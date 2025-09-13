SWR beschmutzt Andenken an Charlie Kirk – AfD fordert Richtigstellung

Der medienpolitische AfD-Fraktionssprecher Dennis Klecker MdL hat den SWR aufgefordert, die SWR3-Falschmeldung zu Charlie Kirk umgehend richtigzustellen.

“In den 9-Uhr-Nachrichten wurde heute behauptet, Charlie Kirk habe gesagt, Homosexuelle müssten gesteinigt werden. Diese Darstellung ist schlicht falsch. Tatsächlich hat Kirk in einem Podcast 2024 eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert, die die Steinigung erwähnt. Er hat jedoch zu keinem Zeitpunkt selbst gefordert, Homosexuelle zu steinigen, wie neben anderen Ulrich Reitz auf FOCUS Online und Jan Fleischhauer in der WELT klarstellten.

Wenn öffentlich-rechtliche Sender solche Falschmeldungen verbreiten, untergräbt das massiv das Vertrauen in die Objektivität und Seriosität der Berichterstattung. Von einem Sender wie SWR3 erwarte ich eine sorgfältige Recherche und keine Weitergabe nachweislich falscher Behauptungen.

Ich fordere eine umgehende Richtigstellung und eine deutlich sorgfältigere Prüfung Ihrer Meldungen, um weiteren Vertrauensverlust zu verhindern. Zudem lassen wir über den Medienrat darlegen, wie es zu diesem Fehlgriff kommen konnte, welche redaktionellen Prüfprozesse versagt haben und wie oft diese Falschmeldung bei welchen anderen SWR-Sendern noch gesendet wurde. Nur durch eine deutliche Nachschärfung der internen Qualitätssicherung kann weiterer Vertrauensverlust vermieden werden.”