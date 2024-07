Studenten bald nicht mehr am Hungertuch?

in

Die Vorstellung vom Studentenleben ist oft gefüllt mit Bildern von endlosen Partys, tiefgründigen Diskussionen über Kant und Marx. Doch die Realität für viele Studenen in Deutschland sieht oft anders aus: verpasste Mahlzeiten, endlose Nebenjobs und die drängende Frage, ob man wirklich noch eine weitere Woche von Instantnudeln und Toastbrot mit Ketchup überstehen kann. Dies ist eine traurige Situationsbeschreibung für künftige Ärzte, Anwälte, Ingenieure, Lehrer und Physiker.

„Voller Bauch studiert nicht gern“

Vielleicht setzt der Staat auf die Weisheit dieser Redewendung. Doch dies verkennt die Realität: Hunger motiviert nicht, er macht müde und unkonzentriert. Ein leerer Kühlschrank signalisiert nicht nur einen Mangel an Nahrung, sondern auch eine gefühlte Wertlosigkeit in der Gesellschaft. Die finanzielle Unterstützung durch BAföG und Mietzuschüsse? Ein Witz angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten, besonders in Großstädten. Vollzeitstudium ohne Nebenjob ist ein Luxus, den sich viele nicht leisten können. Stattdessen jonglieren sie ihr Leben zwischen Vorlesungen, Jobs und der nächsten Klausur – immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die Noten womöglich besser wären, hätten sie doch nur mehr Zeit zum Lernen.

Nebenjobs und ihre Schattenseiten

Nebenjobs bringen meist nur den Mindestlohn und nagen an den wertvollen Stunden, die eigentlich ins Studium investiert werden sollten. Die Studienzeit streckt sich wie ein zäher Kaugummi, und nicht selten greift Verzweiflung um sich. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft hängt oft an einem seidenen Faden, der immer weiter ausfranst. Erst kürzlich hat das Verwaltungsgericht Berlin (VG 18 K 34.22) das BAföG-Niveau als verfassungswidrig erklärt, da es nicht einmal das Existenzminimum deckt. Die Richter stellten fest, dass die derzeitigen BAföG-Sätze weit hinter den tatsächlichen Lebenshaltungskosten zurückbleiben und forderten eine Anpassung auf ein Niveau, das mindestens dem Bürgergeld entspricht (Quelle: Legal Tribune Online).

Ein Hoffnungsschimmer am Horizont

Eine Erhöhung der Sätze könnte endlich Abhilfe schaffen und den Lebensunterhalt der Studenten auf ein auskömmliches Niveau heben. Studieren sollte nicht bedeuten, tagtäglich ums Überleben kämpfen zu müssen. Wer will, dass die Gesellschaft wächst und floriert, muss in Bildung und die, die sie anstreben, investieren. Die jüngste Entscheidung des VG Berlin könnte ein Lichtblick sein – wenn sie denn auch tatsächlich zum Erfolg führte.

Der Bildungspolitiker und parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag, Dr. Götz Frömming, erklärte am 13. Juni 2024 im Bundestag dazu: „Studenten sind doch keine anderen Wesen, sie müssen genauso essen, trinken und wohnen wie andere Menschen – und sie haben das gleiche Recht auf Solidarität wie etwa Flüchtlinge aus der Ukraine oder Bürgergeldempfänger. Man kann meine Damen und Herren die betroffenen Studenten eigentlich nur zu einer Klage ermuntern.“

Quelle: lto.de