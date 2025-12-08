Während CDU-Chef Friedrich Merz vor seiner Kanzlerschaft massenhaft Strafanzeigen wegen angeblicher Beleidigungen gestellt und es dabei sogar zu Hausdurchsuchungen gekommen sein soll, bröckelt nicht nur die Koalition vor sich hin. Für AfD-Vize Stephan Brandner ist klar: Wer politisch ständig austeilt, sollte nicht in den Modus der beleidigten Leberwurst verfallen, sobald der Wind einmal von vorn kommt. Dass Bürger wegen spontaner, unbedachter Online-Kommentare polizeiliche Maßnahmen fürchten müssen, sei ein gefährlicher Trend – und ein fatales Signal an alle, die glauben, in einem freiheitlichen Staat noch offen sprechen zu dürfen.

Parallel brennt in Deutschland die wirtschaftliche Landschaft lichterloh. Laut der AfD verweist die neue Creditreform-Analyse über 23.900 Unternehmensinsolvenzen auf einen historischen Negativrekord. Besonders der Mittelstand kollabiert unter Steuern, Abgaben und Energiepreisen, während Merz angeblich tatenlos zusieht, wie die SPD den Kurs Richtung Deindustrialisierung durchdrückt. Alice Weidel macht dafür eine Regierung verantwortlich, die lieber ideologische Linien verfolgt als wirtschaftliche Realität. Während Unternehmen um ihre Existenz kämpfen, beschäftigt sich Merz eher mit persönlichen Empfindlichkeiten und Strafanzeigen als mit einer Kurskorrektur, die längst überfällig wäre.