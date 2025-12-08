Illustration

Strafanzeigen und Unternehmenspleiten: AfD-Spitzen zerlegen Merz in Rekordzeit

|

Redaktion

|

Während CDU-Chef Friedrich Merz vor seiner Kanzlerschaft massenhaft Strafanzeigen wegen angeblicher Beleidigungen gestellt und es dabei sogar zu Hausdurchsuchungen gekommen sein soll, bröckelt nicht nur die Koalition vor sich hin. Für AfD-Vize Stephan Brandner ist klar: Wer politisch ständig austeilt, sollte nicht in den Modus der beleidigten Leberwurst verfallen, sobald der Wind einmal von vorn kommt. Dass Bürger wegen spontaner, unbedachter Online-Kommentare polizeiliche Maßnahmen fürchten müssen, sei ein gefährlicher Trend – und ein fatales Signal an alle, die glauben, in einem freiheitlichen Staat noch offen sprechen zu dürfen.

Parallel brennt in Deutschland die wirtschaftliche Landschaft lichterloh. Laut der AfD verweist die neue Creditreform-Analyse über 23.900 Unternehmensinsolvenzen auf einen historischen Negativrekord. Besonders der Mittelstand kollabiert unter Steuern, Abgaben und Energiepreisen, während Merz angeblich tatenlos zusieht, wie die SPD den Kurs Richtung Deindustrialisierung durchdrückt. Alice Weidel macht dafür eine Regierung verantwortlich, die lieber ideologische Linien verfolgt als wirtschaftliche Realität. Während Unternehmen um ihre Existenz kämpfen, beschäftigt sich Merz eher mit persönlichen Empfindlichkeiten und Strafanzeigen als mit einer Kurskorrektur, die längst überfällig wäre.

Avatar-Foto

Redaktion

, ,

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Werbeanzeigen

Meistgelesen

­Pokrowsk: Ein strategischer Knoten und ein Lehrstück militärischer Fehlentscheidungen­Pokrowsk: Ein strategischer Knoten und ein Lehrstück militärischer Fehlentscheidungen
Was erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitetWas erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitet
Freiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer PendlerFreiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer Pendler

Folgen auf

Kommentare

Eine Antwort zu „Strafanzeigen und Unternehmenspleiten: AfD-Spitzen zerlegen Merz in Rekordzeit“

  1. Avatar von dr weiss
    dr weiss

    do guck na: super super super… endlich werden die politidioten deutlich und gesichert vorgeführt als gestörte denkverweigerer… super und respekt vor den usa.. beifall für soviel hirn und verstand !!!!!.. sch-merz lass nach… hau einfach ab – hast doch dene vorbilder….wie dr bährbeck und dr habenichtsbeck… kann weg… alice erlöse uns von allem übel…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weihnachtsaktion!

Helfen Sie uns, weiter unabhängig zu berichten. Jeder Beitrag zählt!

Jetzt unterstützen