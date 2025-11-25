Die Bundesrepublik Deutschland sucht kurzfristig eine charakterfeste Persönlichkeit, die stets die Freiheit bewahrt, ihre Meinung nach Bedarf neu zu sortieren. Eingruppierung in den höheren Dienst, Besoldungsgruppe B11 gemäß Bundesbesoldungsgesetz BBesG.

Erwartet wird eine flexible Persönlichkeit, die mit ernster Miene erklären können muss, eine Sache sei unverrückbar, und am nächsten Tag ebenso ernst verkündet, dass genau das Gegenteil nun die einzig logische Lösung sei. Widersprüche gelten nicht als Makel, sondern als Beleg gelebter politischer Reife und charakterlicher Flexibilität.

Ein souveräner Umgang mit Staatsfinanzen ist erwünscht. Wer die Schuldenbremse einmal als unverzichtbar bezeichnet und sie später kreativ neu deutet, beweist die notwendige Flexibilität. Renten und Krankenversicherung sollen sehr gelassen betrachtet werden. Die eigene Absicherung gilt als ausreichend. Besonders positiv bewertet wird die Fähigkeit, im Ausland deutsche Interessen kraftvoll und spendabel zu vertreten, auch wenn die Bürger es anders sehen.

Ein wichtiges Element des Amtes ist der offene Dialog mit der Bevölkerung. Hier zeigen sich ehrliche Charakterzüge in ihrer deutlichsten Form. Ein geeigneter Kandidat darf zudem gelegentlich lichte Augenblicke in die Öffentlichkeit bringen, etwa bei klärenden Hinweisen zum Stadtbild. Solche Bemerkungen werden vom Volk verstanden. Wer die Wirkung solcher Aussagen souverän einschätzt, zeigt die nötige Menschenkenntnis.

Erwartet wird die Fähigkeit, politische Debatten zu beleben und bei Bedarf engagiert nachzulegen. Wer in Kriegsangelegenheiten Benzin ins Feuer gießt und das als Verantwortungsbewusstsein darstellt, besitzt die nötige Führungsstärke. Auch frühmorgendliche Maßnahmen um sechs Uhr gegen unpassende Äußerungen im Netz erkennen Sie als sinnvolle Ordnung. Gelassenheit ist hier von Vorteil.

Wir bieten eine herausragende Bühne, ein hohes Einkommen, 42 Tage Urlaub, ein zuverlässiges Fluggerät und ein Parlament, das auf Anleitung wartet. Ihre Entscheidungen wirken lange nach, egal wie sie gemeint waren. Manche nennen das Last, andere nennen es Chance, manche nennen es Charakterbildung. Die Chance, in die Geschichte einzugehen, krönt dieses Beschäftigungsverhältnis.

Bewerbungen mit Lichtbild an: Deutscher Bundestag, 11011 Berlin, Platz der Republik 1

