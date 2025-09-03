Stehen wir jetzt vor der Endzeit?

von Paul Craig Roberts.

Ein 23-jähriger „transgender Freak“ feuerte in eine Kirche, tötete zwei Kinder und verletzte viele weitere. Die Sorge, die Jacob Frey, Bürgermeister von Minneapolis, äußerte? „Die Schießerei sollte kein Vorwand sein, um Hass auf unsere trans Community zu richten.“

Die unbeachtete Frage ist: Warum traten willkürliche Schießereien auf Fremde erstmals 1966 auf? So etwas gab es nicht in den 1930er, 1940er und 1950er Jahren. An der Georgia Tech hatten Studenten Waffen in ihren Wohnheimzimmern und Verbindungshäusern. An der University of Virginia hatten Studenten Waffen und Whiskey in ihren Wohnheimen. Niemand wurde erschossen. Heute sind Waffen auf dem Campus verboten – und es gibt ständige Schießereien, die sich auf Arbeitsplätze, Einkaufszentren und Kirchen ausgeweitet haben.

Offensichtlich hat sich etwas verändert, das ein Verhalten hervorruft, das sich meine Generation niemals hätte vorstellen können und das zunehmend alltäglich wird. Was ist die Ursache?

Sind es die endlosen Impfungen? Die benötigten Antidepressiva? Meine Generation hatte weder die Impfungen noch die Antidepressiva – und wir brauchten sie nicht. Ist es die Distanzierung von Gott, verursacht durch die endlosen liberalen Angriffe auf das Christentum? Ist es das Milieu des Hasses, das durch unablässige Verurteilungen erzeugt wird? Ist es das Fehlen von Zurückhaltung und Selbstkontrolle, das die moderne Kindererziehung hervorbringt?

Es hilft nicht, das Geschehene zu verstehen, indem man den Waffen die Schuld gibt. Karl Marx würde über die Verdinglichung lebloser Objekte durch Liberale spotten. Solange Ursachen wie die Waffenkontrolle die Schießereien für ihre Agenda benutzen, werden wir kein Verständnis dafür erlangen, was einen 23-Jährigen dazu bringt, in einer Kirche auf Kinder zu schießen.

Der Ersatz moralischen und verantwortlichen Verhaltens durch irrationalen Mord ohne sichtbaren Zweck schreit nach einer Erklärung. Hat Satan die Kontrolle übernommen und damit die Moral als Schranke für unvollkommene Menschen beseitigt?

Dies ist eine interessante Frage. Geht es um Pillen, Impfungen, zerrüttete Familien, den 2. Verfassungszusatz oder eine andere Standarderklärung – oder stehen wir, geschwächt durch den Niedergang des religiösen Glaubens, dem Triumph des Bösen über das Gute gegenüber?

Wenn man die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber der israelischen Vernichtung des palästinensischen Volkes betrachtet – hat Satan entschieden, dass jetzt seine Zeit ist?

Hat Satan eine gute Entscheidung getroffen? Gibt es irgendwo auf der Welt noch moralische Stärke, die dem Bösen widerstehen kann?

Wo ist die Anstrengung, Atomwaffen abzuschaffen, die die Erde vernichten können?

Führt uns das traditionelle Bündnis Israels mit Satan in die Endzeit?

