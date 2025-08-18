Da schlagen die „Richtigen“ bei Donald Trump in Washington auf: Die europäischen Begleiter des britischen Kriegstreibers und Friedensplan-Zerschießers vom Dienst namens Starmer. Wir entsinnen uns: Zu Beginn des Krieges im März 2022 hatten russische und ukrainische Unterhändler in Istanbul bereits eine Übereinkunft zur Beendigung des Waffenganges in Reichweite. Es folgte der berühmte Flug des britischen Premierministers Johnson nach Kiew, wo er dem ukrainischen Machthaber Selensky Einiges klarmachte. Anschließend war die Istanbuler Friedensinitiative gestorben und in Folge starben Hunderttausende Soldaten und Zivilisten in einem ruinierten Landstrich.

Die unterschätzte Hauptperson der Europäer ist der Brite Starmer, der die unnachsichtige Kriegskulisse seiner Vorgänger gegenüber Russland munitioniert. Dieser Mann ist – zusammen mit manchem ex-Rothschild Bankier und mancher ex-Blackrocker Heuschrecke – der eigentliche Unglücksrabe Europas. Wo Starmer aufkreuzt, rasseln Waffen. Man kann vom Wiederholungsversuch des Zerschießens jedweder Friedensregung für die Ukraine ausgehen, zumal die Begleiter des Briten allesamt die totale Blockade Russlands bis hin zum Telefonkontakt fordern. Hoffen wir, dass das Alphatier Trump dem Rudel zeigt, wo der Hammer hängt.