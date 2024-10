STAATLICHKEIT DURCH MACHT UND HERRSCHAFT GEGENS WERTE VATERLAND

… mit einem allerwertest stillgestandenen Befreiungsschlagoberssalut von Nero II.

iPad Pro – jetzt Angebot sichern!

Ich kann mich nur wiederholen, wenn ich frank und (noch) frei (!) behaupte, dass sich „unser“ auf STAATLICHKEIT DURCH MACHT UND HERRSCHAFT stützender „wertebasierter Wertewesten“ – und dies entgegen aller propagandistisch verpackten Beteuerungen von Seiten der DIE REALE MACHT OKKUPIERENDEN! – staatspolitisch ganz glasklar eher ZWANGS-KOLLEKTIVISTISCH als FREIWILLIG INDIVIDUALISTISCH angelegt sein dürfte.

Damals war bereits der DDR-Dissident und „Grünen-Beisitzer“ Rudolf Bahro (* 18. November 1935 in Bad Flinsberg, Landkreis Löwenberg in Schlesien; † 5. Dezember 1997 in Berlin) mit ganz vorne dabei: Dieser (alb)träumte nämlich von einem „Grünen Adolf“, der treu zu öko(national)sozialistischen Diensten als – quasi „wieder auferstandener“ neuer (!) – „Grüner Führer“ eine „klimaneutral-nachhaltige Öko-Diktatur“ mit „CO2-freiem eisernen Besen“ hätte kommandieren sollen: Bahros Buchpublikationen wie „Die Alternative“ (… für einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz à la Prager Frühling“, DDR 1977) und die „Elemente einer neuen Politik – Zum Verhältnis von Ökologie und Sozialismus“ (… im Gründungsjahr der „Grünen“ als Partei, BRD 1980) sprechen da schon Bild- und Sachbände für sich.

Nicht umsonst hatte der „Ur-Grüne“ dereinst auch eine signifikante „Nordkorea-Pilgerreise“ absolviert – und das „in aller Nachhaltigkeit“: „Denn über uns komme und über allem schwebe der Grüne Pleitegei(g)er: Dem Grünen Demiurgen sei das Grüne Reich, die Grüne Nachhaltigkeit und das Grüne Zwielicht – von Grüner Insolvenz zu Grüner Indolenz. Amen.“

Hieraus wiederum können wir in der empirischen Erfahrenswirklichkeit nur lernen:

Parteien sind Gift.

Parteien als solche und als hierarchische „von oben nach unten“ funktionierende pseudo-demokratische Kommandozentralen sind ein Laboratorium für Rückgratamputationen.

Hieraus folgt in der empirischen Erfahrenswirklichkeit darum auch: Parteien sind eine „Schule für Arschkriecher“. (Dr. Wolfgang Wodarg)

Hieraus folgt in der empirischen Erfahrenswirklichkeit darum aber auch ganz besonders: Da Parteien erwiesenermaßen nicht nur Gift, sondern auch mit Vergiftern durchsetzt sind, würde sich für eine authentische Wende 2024/25 gegen Gift und Vergifter doch nur noch die radikal-revolutionäre Alternative einer subversiven Avantgarde bzw. die Alternative einer „allzeit bereiten Geheimgesellschaft“ anbieten, um deren konzentrische Kreise sich wiederum deren „militant-gutgläubige“ Aktivisten scharten. Dem „Konzept eines Volkstribuns“ käme dies schon effektiv zugute, obwohl erfahrungsgemäß ein derartig aufbereiteter Proto-Leninismus weder einer innerparteilichen (… welcher Partei auch immer! … vielleicht gar einer „neuen Typs“?) noch einer gesamtgesellschaft angestrebten direkten Demokratie förderlich sein dürfte. Am Ende würde sich dennoch wieder einmal der starke Mann, der Volkstribun, der Populist, der caesaristische Demokrat, der „Balkonredner“, ob er nun Uljanow oder Mussolini, Dr. Mabuse oder Blofeld heißen mag, brutalstmöglich blutig triumphierend stabil installieren!

„Wer nicht befugt ist, mit vollem Mund zu reden, sollte umso weniger mit leerem Gehirn denken“: Tatsächlich dürfte genau dies jene undurchdringlich fatale Abwärtsspirale eines ewigen Teufelskreises sein, „der stets das Gute will, doch aufs Neue böses Neues schafft“, welcher jedweden gesellschaftspolitisch auch nur zartesten Versuch einer „Quadratur des Kreises“ gänzlich zunichte macht!

Schlussendlich kann es dann wahrlich gehupft wie der ewig zum Brunnen gehende Krug gesprungen sein, in welche über Generationen verfluchte Stoßrichtung man auch immer das Karmische Rad drehen möge: Ist das vielleicht die vielgerühmte „Angst des BRDigten Wahlbürger-Blocktorwartes vor dem Alternativ-Elfmeter“?

Auf seine eigene spezifische und originelle (Mund-)Art und Weise bekannte und bekundete jedenfalls Oskar Maria Graf (* 22. Juli 1894 in Berg, Starnberger See; † 28. Juni 1967 in New York City) in dessen „Generalabrechnung“ vor nunmehr fast 100 Jahren hierzu: „Wir sind Gefangene – Ein Bekenntnis aus diesem Jahrzehnt“ (1927).

Also gilt weiterhin: Den Schlaf der Vernunft in seinem Urnengang-Amoklauf hält bei den nationalmasochistisch BRDigten Wahlbürgern auch kein geschächtetes Schaf mehr auf: WIR SIND ALLE GEFANGENE. WIR SIND STÄNDIG AUF DER SUCHE; WIR SIND SUCHENDE – NACH DER WAHRHEIT, NACH INNERER FREIHEIT, NACH ÄUSSEREM FRIEDEN. WIR KÖNNEN „AUSBRECHEN“ AUS DEM „INNEREN SCHWEINEHUND“ – TUN ES ABER NICHT. Denn: WIR SIND ALLE „SELBSTVERSCHULDET UNMÜNDIGE“ – MEHR ODER WENIGER FREIWILLIG. WIR SIND ALLE „SELBSTVERSCHULDET MÄRZGEFALLENE“ – DAS ABER NUN WIRKLICH EHER UNFREIWILLIG: „FREIWILLIGE VOR!“ WIR LASSEN UNS TREIBEN IN FATALER PERMANENZ. WIR SIND ALLE GETRIEBENE UNSERES SCHICKSALS. WIR SIND ALLE GEFANGENE – MEHR ODER WENIGER FREIWILLIG: „UNFREIWILLIGE VOR!“ WIR DREHEN UNS IN FATALER PERMANENZ. WIR DREHEN UNS UM 360 GRAD. WIR DREHEN UNS IM FATALEN TEUFELSKREIS UND FAHREN KARUSSELL. WIR DREHEN UNS UM „UNMÜNDIG SELBSTVERSCHULDETE“ FATALE 360 GRAD – MEHR ODER WENIGER FREIWILLIG. WIR SIND ALLE „SCHLAFSCHAFE DER VERNUNFT“. WIR HABEN DIE „ALLERLETZTEN (!) RESTPOSTEN“ DER VERNUNFT AN DER GARDEROBE DES WELTTHEATERS ABGEGEBEN – UND DIES TATSÄCHLICH FREIWILLIG: „FREIWILLIGE UNFREIWILLIG VOR!“ WIR BLEIBEN GEFANGENE – AUCH DAS TATSÄCHLICH FREIWILLIG: „UNFREIWILLIGE FREIWILLIG VOR!“ WIR DREHEN UNS UND FAHREN KARUSSELL: WIR DREHEN UNS UM FATALE 360 GRAD; WIR DREHEN UNS IM FATALEN TEUFELSKREIS – DOCH DIES EHER „UNVERSCHULDET FREIWILLIG“! WIR SIND UNMÜNDIGE IM KARMISCHEN RAD. WIR SIND GEFALLENE IM KARMISCHEN RAD. WIR SIND UNMÜNDIG GEFALLENE IM KARMISCHEN RAD. WIR SIND MÄRZGEFALLENE IM KARMISCHEN RAD. WIR SIND UNMÜNDIG MÄRZGEFALLENE IM KARMISCHEN RAD. WIR SIND GETRIEBENE IM KARMISCHEN RAD. WIR SIND SUCHENDE IM KARMISCHEN RAD. WIR SIND GEFANGENE IM KARMISCHEN RAD.

Nero Redivivus zur zweiten Oktoberhälfte 2024