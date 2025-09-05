Staatlicher Kinderklau: Wie der Staat die Familie zerstört

Der Staat greift immer dreister in die Rechte der Familie ein – das ist die klare Botschaft von Michael Hüter im Interview mit DemoFürAlle. Der Historiker und Kindheitsforscher schlägt Alarm: Die Familie, das „größte Erfolgsmodell der Menschheitsgeschichte“, wird systematisch entmachtet. Der Staat beansprucht die Kontrolle über die Erziehung unserer Kinder und lässt Eltern zunehmend als Statisten zurück.

Hüter zeigt auf, wie diese Entwicklung nicht nur die Familienstruktur, sondern auch die Gesundheit unserer Kinder bedroht. Der Anstieg von Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Erkrankungen – von Hüter treffend als „neue Zivilisationskrankheiten“ bezeichnet – ist ein deutliches Warnsignal. Doch was tun? Hüter und Hedwig v. Beverfoerde fordern Eltern auf, aktiv zu werden: Stärken Sie die Eltern-Kind-Bindung, setzen Sie auf Eigenbetreuung und schützen Sie Ihre Kinder vor schulischer Indoktrination. Das Interview ist ein Weckruf für alle, die nicht tatenlos zusehen wollen, wie der Staat die Familie aushebelt.

Die Dringlichkeit dieser Botschaft kann nicht überbetont werden. Eltern müssen sich bewusst machen, dass sie nicht machtlos sind. Hüter betont, dass der Kampf für die Familie keine Frage politischer Lager ist – hier geht es um die Zukunft unserer Kinder. Das Interview, abrufbar auf YouTube, ist ein Muss für jeden, der die schleichende Entrechtung der Familie stoppen will. Teilen Sie es, kommentieren Sie es, machen Sie es bekannt!

Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, sollte die Aufklärungsbroschüre „Familie am Abgrund: Ursachen & Auswege“ bestellen, die DemoFürAlle kostenfrei anbietet. Es ist Zeit, dass Eltern ihre Verantwortung zurückfordern – bevor der Staat endgültig entscheidet, was mit unseren Kindern geschieht.

Quelle: DemoFürAlle