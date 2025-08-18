Staatlich geförderte Pädophilie? Drag-Wahnsinn zielt auf Kleinkinder im Berliner Botanischen Garten!

Der Botanische Garten Berlin wirbt hochoffizielle für das „Queens & Flowers“-Drag-Sommerfest am 23. August 2025 als Feier der Diversität, während eine Petition auf CitizenGO es als Skandal brandmarkt und die AfD-Politikerin Vanessa Behrendt explizit von „staatlich geförderter Pädophilie“ spricht, da Berlin ein Drag-Festival für Kinder veranstaltet. In ihrem Video warnt die AfD-Politikerin vor der Indoktrination der Jüngsten durch Performer wie „Tessa Testicle“ und Reading-Hours mit Dragqueens, die den Botanischen Garten in eine Bühne für queere Agenden verwandeln.

Staatlich geförderte Pädophilie? Berlin veranstaltet „Drag-Festival“ für Kinder!



via @Deu_Kurier pic.twitter.com/0I1fQzRVoa — Vanessa Behrendt MdL (@MdlBehrendt) August 18, 2025

Hinter der bunten Fassade lauert eine gefährliche Agenda: Kinder werden gezielt mit sexualisierten Inhalten konfrontiert, unterstützt von Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg und Direktor Thomas Borsch, die das als „Vielfalt“ schönreden. Statt Natur und Wissenschaft wird der Garten zur Propagandaplattform, wo Familien mit Kleinkindern in eine Welt der Geschlechterverwirrung gelockt werden – ein Skandal, der den Schutz unserer Kinder ignoriert und ideologische Indoktrination priorisiert.

>>> Unterstützen Sie die Petition und stoppen Sie diesen Wahnsinn!