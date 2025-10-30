ai-generated

SPÖ-Umfrage kostet 250.000 Euro Steuergeld – Ministerin verschickt 5-Euro-Scheine per Post

|

Redaktion

|

Eine vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene Umfrage sorgt für Empörung: Laut FPÖ ließ SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann dafür 5.000 Fünf-Euro-Scheine per Post verschicken – auf Kosten der Steuerzahler.

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch spricht von einer „Verhöhnung der Bürger“ und „unfassbarer Geldverschwendung“. Während Familien und Pensionisten unter der Teuerung leiden, werde das Geld für „fragwürdige Aktionen“ verpulvert.

Belakowitsch fordert eine Gebührenbremse, Entlastung für Familien und Pensionisten – und den sofortigen Rücktritt der Regierung.

Quelle: FPÖ.at

Redaktion

