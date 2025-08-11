SPÖ-Skandal in Ybbs: Vizebürgermeister plündert Kinderhilfe!

Ein handfester Skandal erschüttert Ybbs an der Donau: Der SPÖ-Vizebürgermeister Dominic Schlatter ist zurückgetreten, nachdem er rund 25.000 Euro aus der Kasse der „Aktion Tschernobyl-Kinder“ für private Zwecke abgezweigt haben soll. Die Gelder waren für leukämiekranke Kinder aus der Ukraine gedacht, die seit 30 Jahren durch das Projekt Erholung in Ybbs finden. noe.ORF.at und weitere Medien berichten von der Causa, die Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) als „enttäuschend“ bezeichnet.

Schlatter beruft sich auf private Notlagen, hat einen Teil zurückgezahlt und entgeht vorerst einer Anzeige. Die ÖVP spricht von „fehlender Kontrolle“, die FPÖ von einer „verheerenden Symbolwirkung“. „Was will die SPÖ vertuschen?“, fragt FPÖ-Bezirksobmann Richard Punz. Ein Schlag ins Gesicht für Spender und kranke Kinder – Transparenz sieht anders aus!