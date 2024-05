SPÖ hat ein Problem mit der Österreich-Flagge

In Deutschland war es die damalige Bundeskanzlerin Merkel, die angewidert auf der Bühne die Deutschlandfahne in den Müll entsorgte – in Österreich will nun die SPÖ auf dem „Fest der Vielfalt“ keine Landesflaggen sehen. Wie passt das zusammen, wie soll man das verstehen?

Die Babler-SPÖ will bei ihrem „Fest der Vielfalt“ KEINE Österreich-Fahnen sehen. Offenbar findet man sich durch die offizielle Fahne der Republik gestört, oder wie kann man das sonst verstehen? Wenn das Kreisky erfahren würde, würde er sich im Grab umdrehen. Gut, dass die Bürger… pic.twitter.com/hF2BewT9SK — FPÖ (@FPOE_TV) May 28, 2024