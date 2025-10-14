SPD stoppt Wehrdienst-Lotterie: Schwarz-Rot im Chaos!

Kaum verkündet, schon wieder Geschichte: Der Plan von Union und SPD, den Wehrdienst künftig per Losverfahren zu regeln, ist geplatzt. Wie BILD berichtet, wurde die für Dienstagabend angesetzte Pressekonferenz zur Einigung kurzerhand abgesagt – und das nicht zum ersten Mal. Offenbar hat die SPD in letzter Minute einen Kompromiss platzen lassen. Damit ist das neue Wehrdienstgesetz von Verteidigungsminister Boris Pistorius erneut von der Tagesordnung im Bundestag gestrichen.

Eigentlich sollte das neue Modell mit einer Art „Wehrdienst-Lotterie“ zusätzliche Freiwillige gewinnen. Doch in der SPD-Fraktion brodelt es gewaltig – zu groß scheint der interne Widerstand gegen jede Form von Pflichtdienst. Während Pistorius weiter auf ein modernes Konzept zur Stärkung der Bundeswehr drängt, sorgt seine eigene Partei dafür, dass das Projekt wieder einmal in der Sackgasse landet.

Die Große Koalition taumelt von einer Blamage zur nächsten – und beim Thema Landesverteidigung bleibt Deutschland weiterhin im Unklaren, wer im Ernstfall überhaupt bereitsteht.