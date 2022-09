SPD-Lambrecht im Größenwahn: Deutschland soll militärisch neue Führungsrolle in der Welt einnehmen

Als hätte es nie den katastrophal verlorenen 2. Weltkrieg, nie Willy Brandts Aussöhnung mit Russland und nie die freiwillige Räumung unseres und der osteuropäischen Länder durch die Russische Föderation gegeben: Die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht – die vor Amtsantritt vermutlich noch nie eine Kaserne von Innen oder ein Gewehr aus der Nähe gesehen hatte – spielt den internationalen Großkotz, wie er in seiner Tölpelhaftigkeit allenfalls vom Scholzismus in Person noch überboten werden könnte: Sie bläst sich auf und will, dass Deutschland eine neue Führungsrolle in der Welt einnehmen solle – so ihre Grundsatzrede, von der das „Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)“ berichtet (hier). Die Bundeswehr solle laut Lambrecht eine größere Rolle beim Denken der Bundesregierung spielen: „Wir müssen die Bundeswehr wieder als zentrale Instanz für unsere Daseinsvorsorge betrachten.“ Dabei sollte Lambrecht vergegenwärtigen, dass der Grund und Boden neben dem Berliner Bendlerblock, auf dem sie den Unsinn erzählt, erst 1994 von den Russen an uns zurückgeschenkt worden ist.

Die Realisation der großen Klappe macht Deutschland zum vietnamesischem Verbrauchsmaterial der USA

Das Gegenteil von Frau Lambrechts Getöse ist richtig: Statt den Frieden in Europa zu zerrütten wie vor 1914 und erneut 1939 und schon wieder einen Eisernen Vorhang vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer zu ziehen, ist der Frieden mit Russland und die geordnete Nachbarschaft wieder herzustellen. Dass die USA die Ukraine samt Schwarzmeerküste in ihre Sammlung von weit über 700 ausländischen Militärstützpunkten hereinnehmen wollen und dazu die Ramsteiner Basis wie einen eigenen Landstrich instrumentalisieren, ist für Deutschland bestenfalls unannehmbar. Was interessieren uns amerikanische Expansionsgelüste, wenn sie uns ruinieren? Schon jetzt ist mit 10% zugegebener Inflation und ins Unbezahlbare steigenden Energiekosten absehbar, dass die USA uns wirtschaftlich genau so in den Orkus schicken wie Vietnam und weitere Länder auf ihrem Expasionstrip zuvor. Wir sind das Verbrauchsmaterial.

Wie kann es sein, dass ausgerechnet unsere eigenen Leute uns drangsalieren und verfassungswidrig zu Kriegern machen ?

Wie kann es sein, dass das grundgesetzliche Kriegsdienst-Verweigerungsrecht und die Gründungsfeststellung der Republik „Vom deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen“ mit Hilfe der obskuren Verkündung einer „Zeitenwende“ ins Gegenteil verkehrt werden? Sind da Leute auf fremden Lohnlisten zugange oder was ist in die Altparteien gefahren? Dass ausgerechnet einer der korruptesten Staaten Europas und Abwerfer geächteter Personenminen auf Wohngebiete berufen sein soll, im Krieg um einen Landstreifen, der schon etliche Male den Besitzer gewechselt hat, unsere hohen Ideale und die Freiheit Gesamt-Westeuropas zu verteidigen, ist so absurd wie Herrn Habecks Vorstellungen vom Wirtschaftbetrieb oder Frau Baerbocks Ansichten zur feminalen Außenpolitik. Deren Sprüche können nur Bestand haben, weil die allgemeine Volksveridiotung durch Staatsfunker und Jubelmedien tagaus und -ein die Hörer- und Seherlandschaft überschwemmt. Dass der Staatsfunk bei uns von den USA und Briten geschaffen und der größte deutsche Medienkonzern fast zur Hälfte von der amerikanischen Hochfinanz gekauft wurde, sei nur beiläufig bemerkt.

Fazit: Man muss unseren hochstaplerisch-kriegerischen Frauen ohne Ahnung, was Kriege und potentiell Atomwaffen bedeuten, in den Arm fallen. Sie fördern als Repetitoren US-amerikanischer Sprüche unseren wirtschaftlichen Exitus und machen uns zum Angriffsziel in einem der nicht endenden post-sowjetischen Erbfolgekriege, mit dem wir nichts zu tun haben.