Spanien dreht am Rad: Wer allein im Auto sitzt, fährt bald illegal!

In Spanien sollen Autofahrer künftig bestraft werden, wenn sie allein unterwegs sind – kein Scherz. Laut Transition News beruft sich die spanische Verkehrsbehörde DGT auf ein angebliches „Klimaziel“, um Fahrten mit nur einer Person zu verbieten. Offiziell geht es um „effiziente Fahrzeugnutzung“ – in Wahrheit öffnet man damit die Tür zu einem monströsen Kontroll- und Überwachungssystem, das jeden Kilometer registriert und bewertet.

Schon jetzt wird an Pilotprojekten gearbeitet, die mithilfe von Kameras und künstlicher Intelligenz überprüfen sollen, wie viele Personen tatsächlich im Auto sitzen. Wer „einsam“ fährt, soll künftig nicht nur zahlen, sondern auch registriert werden. Ein erster Schritt hin zum totalüberwachten Straßenverkehr, bei dem der Staat nicht nur weiß, wo du fährst – sondern auch, mit wem.

Das Ganze erinnert frappierend an chinesische Sozialkredit-Logik – nur diesmal im grünen Gewand. Während Politiker weiter in gepanzerten Dienstwagen herumkutschiert werden, soll der normale Bürger lernen, dass individuelles Fahren eine Sünde ist.

(Quelle: Transition News)