In Australien soll es für unter 16jährige ein Verbot der Teilnahme am Daddeln geben. So etwas ist nicht nur negativ. Im vergangenen Sommer lief ein etwa 10jähriges Mädchen in den Hundi von meiner Freundin, weil sie orientierungslos wie Hans-guck-in-die-Luft beim Laufen auf ihr Funktelefon starrte. In der Schule sollten diese Apparate von der Polizei konfisziert werden, um einen Rest von Aufmerksamkeit zu gewährleisten. Der Zugang zur Schule sähe dann wie bei einer Flughafenkontrolle am Israel-Zugang aus.

Ansonsten ist ein Verbot unrealistisch. Ich war in meiner Schulzeit mit dem Westfernsehverbot vertraut. Die Leute sollten den Knopf vom Fernseher abbauen lassen, mit dem man zum Hessischen Rundfunk umschalten konnte. Auf den Dächern wurden sogenannte Gemeinschaftsantennen aufgebaut, die auf den Inselsberg ausgerichtet waren. Alles nutzte nichts. Mein Vater hatte die Antenne umgekehrt unter dem Dach montiert, sie hing hinter der Ziegeldeckung am Hahnebalken damit niemand die Ausrichtung sehen konnte. Wenn man auf Osten umschalten wollte, mußte die Antenne gedreht werden. Einer war im Wohnzimmer und starrte auf das Bild, der andere drehte auf dem Dachboden bis gut war. Die Zurufe über zwei Geschosse konnte draußen natürlich jeder hören, aber da alle tricksten, meldete niemand. Die Lehrer in der Schule schämten sich, nach der Fernsehuhr zu fragen, ob sie runde oder eckige Minutensymbole hatte.

Im öffentlichen Bereich taten alle so, als wenn es kein Westfernsehen gäbe, es sah aber fast jeder. Es gab sogar Nachbarn, die einen Konverter über die Grenze geschmuggelt hatten und ZDF sehen konnten.

Man wurde fast täglich ermahnt, in der Schiule nichts vom Westfernsehen zu erzählen. Gerade die schlimmsten Krimis wurden jedoch durchgeknetscht. „Auf der Flucht“, „Das Halstuch“ und „Gefährliche Experimente“ machten die Runde. Die Erfahrungen aus der Russenzeit sprechen nicht dafür, daß ein Social-Media-Verbot Erfolg haben könnte. Es gibt immer Eltern, die es nicht durchziehen, große Brüder, und Freunde, die die Teilnahme ermöglichen werden. TikTok wird den engagierten Pädagogen noch um die Ohren fliegen.

Nach dem Zusammenbruch der Zone wurde eine Erhebung ruchbar: Nur 7 % der Landeskinder hatten die Aktuelle Kamera gesehen. Das war etwa jeder dritte Genosse. Eiferer wie Halbenzwang sind damals gescheitert.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Wer im Leben sich verstellen lernt,

der hat den Schein der Ehrlichkeit voraus.

(Geh. Rath v. Goethe)