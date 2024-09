So vernagelt setzen CDU-Vorturner auf Krieg, dass sie sogar Björn Höcke als Ministerpräsidenten empfehlen

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die Christenunion aus CDU und CSU ist unchristlich auf einem Kriegskurs, der sogar den Kanzler Scholz im Pulverdampf verschwinden lassen würde. Die Unionsexponenten Merz (Billionen-Heuschrecke Blackrock-Direktor a.D.) und Kiesewetter (Panzerartillerist der Bundeswehr a.D.) fordern seit Beginn des russischen Präventionsschlages gegen die Ukraine deren Sieg über Russland und liefern Eskalationsforderungen am laufenden Band einschließlich der Lieferung deutscher “Taurus”-Flugkörper. Nach Aussage des 4-Sterne-Generals a.D. Harald Kujat wäre der Kreml nach einem Treffer der atomar bestückten Sorte “nicht mehr da”. Man kann aus den Forderungen der Antichristen also ableiten, dass sie zu den schlimmsten Kriegstreibern seit Hitler würden, wenn sie an die Macht kämen. Eine Option zum Kanzleramt wäre, dass ihnen Frau Wagenknechts BSW als Koalitionspartner zur Seite träte. Dann aber wären die Kriegschristen gezwungen, sich von einer linken Kommunistin, die selbst in Saus und Braus lebt, auf sozialistische Armutsziele zu verpflichten und – vor allem – der US-hörigen Kriegssucht abzuschwören. Machtgewinn hin oder her – das wäre zuviel, äußert Kanonier Kiesewetter beim publizistischen Bulldog Lanz (hier).

Wer den Ukrainekrieg und die geplante US-Angriffswaffenstationierung ablehnt, darf nicht Partner von CDU-CSU werden – so Kiesewetter

Offenbar sind die christlichen Teufelsaustreibungen des Mittelalters bei CDU und CSU noch lebendig. Um den Friedensteufel BSW vom Unionsgelände zu verjagen, muss auch das Undenkbare gedacht werden. Dann sollte Björn Höcke mit Sarah Wagenknecht koalieren, Thüringer Ministerpräsident werden und Ihre Partei von der Union wegziehen, die sonst womöglich mit dem Friedensvirus infiziert würde, was noch katastrophaler wäre als eine neue Corona-Epidemie aus der chinesisch-amerikanischen Retorte.