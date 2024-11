So laufen die US-Wahlen im Detail ab

Bei jeder Wahl zur US- Präsidentschaft stehen sich am Ende stets nur zwei Kandidaten gegenüber. In diesem Jahr war einiges anders, denn die Demokraten haben lange an dem altersschwachen Joe Biden festgehalten und erst in letzter Sekunde Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen geschickt. Auch auf der republikanischen Seite ist manches anders. Donald Trump kandidiert nun bereits zum dritten Mal in Folge. Wenn er morgen gewinnt, ist die zweite Amtszeit auch gleichzeitig seine letzte. Eine Regierungsbildung wie in Deutschland oder Österreich und langwierige Koalitionsverhandlungen kennt man nicht in den USA, der Fahrplan zu Übernahme der Amtsgeschäfte bleibt stets gleich.

Die US-Präsidentschaftswahl ist ein umfassender, mehrstufiger Prozess, der über mehrere Jahre geplant wird. Sie findet alle vier Jahre am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November statt, wobei der gewählte Präsident oder die gewählte Präsidentin am 20. Januar des darauffolgenden Jahres das Amt antritt. Der Ablauf umfasst die Kandidatennominierung, Vorwahlen, den nationalen Parteitag, die eigentliche Wahl im November sowie das Wahlmännergremium. Hier ist eine detaillierte Übersicht:

1. Kandidatensuche und -nominierung

Bereits Jahre vor der eigentlichen Wahl bereiten sich potenzielle Kandidaten auf eine Präsidentschaftskandidatur vor, sammeln Spenden und bauen ein Unterstützernetzwerk auf. Diese Phase wird oft als “invisible primary” (unsichtbare Vorwahl) bezeichnet, da Kandidaten versuchen, sich frühzeitig zu positionieren. Die zwei großen Parteien, die Demokraten und Republikaner, spielen hier die zentrale Rolle und nominieren jeweils ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin.

2. Vorwahlen und Caucuses

Im Frühjahr des Wahljahres beginnen die Vorwahlen (Primaries) und Parteiversammlungen (Caucuses) in verschiedenen Bundesstaaten. Diese finden zwischen Februar und Juni statt und dienen dazu, Delegierte für die nationalen Parteitage der Parteien zu wählen. Delegierte sind Vertreter der Parteianhänger, die den Willen der Wählerstimmen aus den einzelnen Staaten zum Parteitag bringen. Die ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire sind oft besonders beachtet, da sie die ersten Stimmungsbilder und Trends auf nationaler Ebene liefern.

3. Nationale Parteitage

Im Sommer vor der Wahl organisieren beide Parteien nationale Parteitage (National Conventions), auf denen die Delegierten offiziell ihre Stimmen für den Präsidentschaftskandidaten abgeben. Der Parteitag endet meist mit der offiziellen Nominierung und der Annahme der Nominierung durch den Kandidaten, der dann seine Rede zur Kandidatur hält. Zudem wird hier ein Vizekandidat vorgestellt, der den Präsidenten oder die Präsidentin unterstützt und potenziell das Amt des Vizepräsidenten antritt.

4. Wahlkampf und Debatten

Nach den Parteitagen beginnen die Kandidaten mit intensiven Wahlkampagnen, um ihre Politik vorzustellen und Stimmen zu gewinnen. Die Kampagnen sind geprägt von landesweiten Werbespots, Wahlveranstaltungen, und teils hitzigen Fernsehdebatten zwischen den Kandidaten. Themen wie Wirtschaft, Gesundheitswesen, Klimawandel, und Außenpolitik spielen eine zentrale Rolle, wobei die Debatten oft wichtige Momente des Wahlkampfs darstellen.

5. Die Wahl im November

Am Wahltag, der traditionell der erste Dienstag im November ist, geben die US-Bürger ihre Stimmen ab. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist eine indirekte Wahl, da die Stimmen nicht direkt den Präsidenten bestimmen, sondern die Wahlmänner und -frauen im Wahlmännergremium (Electoral College) wählen. Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Anzahl an Wahlmännerstimmen, die auf der Bevölkerung basieren. Der Kandidat, der in einem Bundesstaat die meisten Stimmen erhält, gewinnt in der Regel alle Wahlmännerstimmen dieses Staates (mit Ausnahme von Maine und Nebraska, die ein proportionales System verwenden).

6. Das Wahlmännergremium (Electoral College)

Das Wahlmännergremium besteht aus 538 Wahlmännern, und der Kandidat, der die Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen erhält, gewinnt die Wahl. Im Dezember nach der Wahl versammeln sich die Wahlmänner in ihren jeweiligen Bundesstaaten und geben offiziell ihre Stimmen für den Präsidenten und Vizepräsidenten ab. Das Ergebnis wird dann an den Kongress weitergeleitet.

7. Bestätigung durch den Kongress und Amtseinführung

Im Januar des Folgejahres zählt der Kongress die Stimmen des Wahlmännergremiums und bestätigt den Wahlsieg. Am 20. Januar erfolgt dann die Amtseinführung (Inauguration Day), bei der der neue Präsident und der Vizepräsident den Amtseid ablegen und offiziell in ihr Amt eintreten. Dieser Tag markiert den Beginn der vierjährigen Amtszeit.