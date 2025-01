So läuft die Amtseinführung von Donald Trump ab

Die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten wird am 20. Januar 2025 stattfinden. Am Morgen wird Trump zusammen mit seinem Stellvertreter zur Amtseinführung in das Kapitol in Washington, D.C. kommen. Die Zeremonie beginnt in der Regel um 11:30 Uhr (EST) mit einem Gottesdienst, gefolgt von einer feierlichen Parade zum Kapitol, wo die eigentliche Amtseinführung stattfindet.

: Auf den Stufen des Kapitols wird Trump den Amtseid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten leisten. Dieser wird vom Obersten Richter der Vereinigten Staaten, John Roberts, abgehalten. Der Eid lautet: „Ich schwöre feierlich, dass ich die Verfassung der Vereinigten Staaten getreulich aufrechterhalten und verteidigen werde.“ Antrittsrede : Nach der Vereidigung wird Trump seine Antrittsrede halten, in der er seine Vision und Ziele für seine Amtszeit darlegen wird.

: Nach der Rede folgt eine Parade entlang der Pennsylvania Avenue von der Capitol Street bis zum Weißen Haus, bei der verschiedene Gruppen und Organisationen ihre Auftritte haben. Empfang und Bälle: Der Tag endet mit einem offiziellen Empfang und mehreren Amtseinführungsbällen, bei denen der neue Präsident und die First Lady (sofern er eine hat) feiern und sich mit Gästen treffen.

Diese Zeremonie symbolisiert die friedliche Machtübergabe und ist eine der wichtigsten demokratischen Traditionen der USA.

Trumps Amtsübernahme markiert auch den endgültigen Abschied von der „Political Correctness“, die in die absurden Fantastereien der Woke-Ideologie gipfelte, womit nahezu jede „westlich-demokratische“ Gesellschaft infiziert und an den Rand des Wahnsinns gebracht worden ist. Es werden zahlreiche hochkarätige internationale Gäste erwartet. Mit den Einladungen will Trump natürlich ein Zeichen setzen. Es gibt Spekulationen darüber, dass sich darunter auch Alice Weidel befinden soll.