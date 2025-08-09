So geht Basis: auf eine Kugel Eis mit der AfD

Heute waren wir irgendwo an der Lahn unterwegs. Kaum geparkt, kam ein junger Mann auf uns zu und sagte: „Wir geben heute eine Kugel Eis pro Person aus. Möchten Sie eine?“ – „Ja, natürlich“, war unsere Antwort. Schon zuvor hatte ich die „Schlümpfe“ am Straßenrand gesehen: mehrere AfD-Mitglieder in blauen T-Shirts mit einem Banner, die sich wohl erhofften, mit dieser Aktion ins Gespräch mit den Bürgern zu kommen.

Eigentlich schrecklich, dass so etwas in diesem Land inzwischen fast ein Politikum ist. Gewohnheitsmäßig verzichtete ich auf ein Selfie und fragte auch nicht nach den Namen der Beteiligten – nicht weil ich es nicht gewollt hätte, sondern weil ich niemanden in einem Artikel namentlich erwähnen möchte, der später vielleicht noch Ärger bekommt.

Trotzdem: Genau so muss es laufen. Die Basis zeigt sich – auch im Hinterland. Man tritt nicht nur unter Polizeischutz, in Großstädten auf, sondern dort, wo die Leute wohnen, arbeiten, einkaufen und eben auch Eis essen. Man zeigt: Wir sind hier. Wir reden mit euch. Und wir weichen nicht zurück.

Auch in den alten Bundesländern hat die AfD besonders auf dem Land immer mehr Zuspruch zu verzeichnen. Zwar ein wenig paradox, denn dort merkt man noch am wenigsten von den gravierenden Veränderungen durch die Massenmigration. Es zeigt aber auch, dass es längst nicht mehr nur darum geht, sondern der Kulturkampf alle Bereiche der Gesellschaft ergriffen hat. Schönes Wochenende!