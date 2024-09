in

MOSKAU. Die Massenexplosion von Pagern und anderen Kommunikationsgeräten von Hisbollah-Mitgliedern im Libanon wird wahrscheinlich eher durch implantierte Sprengsätze als durch einen Hack verursacht, sagte der ehemalige NSA-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden: “Da Informationen über die explodierenden Piepser im Libanon eintreffen, scheint es nun wahrscheinlicher zu sein, dass es sich um implantierte Sprengsätze und nicht um einen Hack handelt. Und warum? Zu viele

übereinstimmende, sehr schwere Verletzungen. Wären es überhitzte Batterien, die explodieren, würde man viel mehr kleine Brände und Fehlzündungen erwarten”, schrieb er auf seiner X-Seite.

Er machte Israel dafür verantwortlich und bezeichnete dessen Vorgehen als rücksichtslos und an Terrorismus grenzend. Die libanesische Schiitenbewegung Hisbollah machte Israel für die Explosionen verantwortlich und warnte vor einer “gerechten Vergeltung”. Zunächst wurde vermutet, dass die Detonationen auf einen Cyberangriff zurückzuführen waren. Reuters berichtete jedoch, dass die Pager in den letzten Monaten für Hisbollah-Mitglieder in den Libanon gebracht wurden. Nach Angaben des amtierenden libanesischen Gesundheitsministers Firass Abiad forderten die Explosionen mindestens acht Menschenleben und rund 2 800 Verletzte.

Die Hisbollah machte Israel für die Explosionen verantwortlich und warnte vor “gerechter Vergeltung”. Die libanesische Regierung machte ebenfalls die israelische Seite verantwortlich und bezeichnete den Vorfall als “kriminelle Aggression”. Israel hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.