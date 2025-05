Skynet ist Wirklichkeit: Die Ukraine als Testfeld für den Krieg der Maschinen

Die Ukraine setzt im Kampf gegen Putins fliegende Kamikaze-Drohnen jetzt auf künstliche Intelligenz – und zwar mit einer autonomen Luftabwehrkanone namens Sky Sentinel. Das System hat bereits vier Shahed-136-Drohnen in realen Gefechten vom Himmel geholt.

Die KI-gesteuerte Turret erkennt und bekämpft nicht nur die iranischen Billigbomber, sondern auch kleinere Ziele und sogar Hyperschallraketen – und das fast vollständig ohne menschliches Eingreifen. Der Stückpreis liegt bei 150.000 Dollar, für den Schutz einer Stadt werden 10 bis 30 Einheiten benötigt. Die Serienproduktion steht kurz bevor.

Ukraine has developed an AI-powered automated air defense turret called Sky Sentinel.



Its primary task is the effective destruction of Shahed-136-type UAVs, but it is also capable of detecting and shooting down both significantly smaller targets and high-speed cruise missiles -… pic.twitter.com/Wkhc7TbdzF